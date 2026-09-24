Imagine Dragons - Reflections (coloured) (0602475625988) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 707061
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602475625988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Woke (Demo), The Ghost Intervention (Demo), Monica (Demo), Black (Demo), Strange Ways (Demo) I Get Carried Away (Demo), A-OK (Demo), Destroyed (Demo), Playin' Me (Demo), My Car (Demo), Cowboy (Demo), Mayday (Demo), The Journey (Demo)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Imagine Dragons - Reflections (coloured) (0602475625988) виниловая пластинка
В честь 10-летия знаменитого второго альбома Smoke + Mirrors группа Imagine Dragons выпускает 14 никогда ранее не издававшихся демо-записей того времени на своем юбилейном альбоме Reflections (from the Vault of Smoke + Mirrors). Издание на цветном виниле. Двойной платиновый альбом Smoke + Mirrors дебютировал на 1-м месте в Billboard 200 и достиг более 7.8 миллиардов прослушиваний и 6 миллионов продаж по всему миру с момента его выпуска. Хит-сингл I Bet My Life был сертифицирован RIAA как трижды платиновый и был прослушан более 960 миллионов раз на сегодняшний день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Цветной винил
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602475625988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Woke (Demo), The Ghost Intervention (Demo), Monica (Demo), Black (Demo), Strange Ways (Demo) I Get Carried Away (Demo), A-OK (Demo), Destroyed (Demo), Playin' Me (Demo), My Car (Demo), Cowboy (Demo), Mayday (Demo), The Journey (Demo)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В честь 10-летия знаменитого второго альбома Smoke + Mirrors группа Imagine Dragons выпускает 14 никогда ранее не издававшихся демо-записей того времени на своем юбилейном альбоме Reflections (from the Vault of Smoke + Mirrors). Издание на цветном виниле. Двойной платиновый альбом Smoke + Mirrors дебютировал на 1-м месте в Billboard 200 и достиг более 7.8 миллиардов прослушиваний и 6 миллионов продаж по всему миру с момента его выпуска. Хит-сингл I Bet My Life был сертифицирован RIAA как трижды платиновый и был прослушан более 960 миллионов раз на сегодняшний день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Цветной винил
Imagine Dragons - Reflections (coloured) (0602475625988) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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