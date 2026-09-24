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roome Air Fry AF-ZE7223-A White купить с доставкой в Москве
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roome Air Fry AF-ZE7223-A White

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roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
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  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 2
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 3
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 4
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 5
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 6
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 7
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 8
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 9
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 10
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 11
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  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 15
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 16
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 17
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 18
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 19
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  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 21
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 22
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 23
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 24
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 25
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 26
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 27
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 28
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 29
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 30
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 31
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 32
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 33
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 34
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 35
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 36
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 37
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 38
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 39
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 40
  • roome Air Fry AF-ZE7223-A White - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706845
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Характеристики

Бренд
ROOME
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
360x442x375 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х38х36
Вес, кг.
5.11

Описание товара roome Air Fry AF-ZE7223-A White

Аэрогриль (аэрофритюрница) ROOME Air Fry AF-ZE7223-A черный – идеальный выбор для тех, кто ценит многофункциональность и удобство на кухне. Мощность 1800 Вт и 8 режимов приготовления позволяют легко справляться с любыми кулинарными задачами. Сенсорное управление и LCD-дисплей делают процесс готовки интуитивно понятным и простым. Чаша объемом 7 литров с антипригарным покрытием позволяет готовить большие порции пищи без лишних усилий. Таймер на 60 минут, позволяет точно планировать время приготовления. Удобство использования и стильный дизайн делают аэрогриль незаменимым устройством для любого современного дома.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре roome Air Fry AF-ZE7223-A White




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Характеристики
Бренд
ROOME
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Особенности
автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
360x442x375 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль (аэрофритюрница) ROOME Air Fry AF-ZE7223-A черный – идеальный выбор для тех, кто ценит многофункциональность и удобство на кухне. Мощность 1800 Вт и 8 режимов приготовления позволяют легко справляться с любыми кулинарными задачами. Сенсорное управление и LCD-дисплей делают процесс готовки интуитивно понятным и простым. Чаша объемом 7 литров с антипригарным покрытием позволяет готовить большие порции пищи без лишних усилий. Таймер на 60 минут, позволяет точно планировать время приготовления. Удобство использования и стильный дизайн делают аэрогриль незаменимым устройством для любого современного дома.


Теги товара: с тэном
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