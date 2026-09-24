roome Air Fry AF-ZE7223-A White
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706845
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
360x442x375 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х38х36
Вес, кг.
5.11
Описание товара roome Air Fry AF-ZE7223-A White
Аэрогриль (аэрофритюрница) ROOME Air Fry AF-ZE7223-A черный – идеальный выбор для тех, кто ценит многофункциональность и удобство на кухне. Мощность 1800 Вт и 8 режимов приготовления позволяют легко справляться с любыми кулинарными задачами. Сенсорное управление и LCD-дисплей делают процесс готовки интуитивно понятным и простым. Чаша объемом 7 литров с антипригарным покрытием позволяет готовить большие порции пищи без лишних усилий. Таймер на 60 минут, позволяет точно планировать время приготовления. Удобство использования и стильный дизайн делают аэрогриль незаменимым устройством для любого современного дома.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Особенности
автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
360x442x375 мм
Страна производитель
Китай
Аэрогриль (аэрофритюрница) ROOME Air Fry AF-ZE7223-A черный – идеальный выбор для тех, кто ценит многофункциональность и удобство на кухне. Мощность 1800 Вт и 8 режимов приготовления позволяют легко справляться с любыми кулинарными задачами. Сенсорное управление и LCD-дисплей делают процесс готовки интуитивно понятным и простым. Чаша объемом 7 литров с антипригарным покрытием позволяет готовить большие порции пищи без лишних усилий. Таймер на 60 минут, позволяет точно планировать время приготовления. Удобство использования и стильный дизайн делают аэрогриль незаменимым устройством для любого современного дома.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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