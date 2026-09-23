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Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный

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Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 1
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 2
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 3
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 4
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 5
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 6
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 7
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 8
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 9
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 10
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 11
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 12
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 13
Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, термощуп, подставка, корзина с ручкой, держатель для тостов, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 1
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 2
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 3
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 4
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 5
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 6
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 7
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 8
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 9
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 10
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 11
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 12
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 13
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732793
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, термощуп, подставка, корзина с ручкой, держатель для тостов, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Термощуп может находится в камере приготовления, точно контролировать степень прожарки в режиме реального времени, отключатся по установкам. Внутреняя камера сделана из металла, что обеспечивает стабильную температуру и более долговечный срок службы.
Габариты (ШxВxГ), мм
480x395x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х33
Вес, кг.
7.85

Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный

Аэрогрили Rondell представляют собой универсальные кухонные приборы, предназначенные для приготовления разнообразных блюд с минимальным использованием масла. Мощность устройства составляет 1700 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное приготовление пищи. Достигая максимальной температуры нагрева в 230 °C, аэрогриль позволяет готовить блюда с хрустящей корочкой или томить продукты при минимальной температуре в 35 °C. Управление прибором осуществляется с помощью удобной сенсорной панели, что делает эксплуатацию простой и интуитивно понятной. Благодаря возможности регулировки температуры вы можете выбирать оптимальные условия приготовления для каждого блюда, будь то десерт, овощное рагу или мясной стейк. Аэрогрили Rondell сочетают в себе стильный дизайн и передовые технологии, что делает их отличным выбором для любой кухни.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Rondell RDE-AF888 6.5л 1700Вт бургунди/черный




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, термощуп, подставка, корзина с ручкой, держатель для тостов, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Термощуп может находится в камере приготовления, точно контролировать степень прожарки в режиме реального времени, отключатся по установкам. Внутреняя камера сделана из металла, что обеспечивает стабильную температуру и более долговечный срок службы.
Габариты (ШxВxГ), мм
480x395x330
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогрили Rondell представляют собой универсальные кухонные приборы, предназначенные для приготовления разнообразных блюд с минимальным использованием масла. Мощность устройства составляет 1700 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное приготовление пищи. Достигая максимальной температуры нагрева в 230 °C, аэрогриль позволяет готовить блюда с хрустящей корочкой или томить продукты при минимальной температуре в 35 °C. Управление прибором осуществляется с помощью удобной сенсорной панели, что делает эксплуатацию простой и интуитивно понятной. Благодаря возможности регулировки температуры вы можете выбирать оптимальные условия приготовления для каждого блюда, будь то десерт, овощное рагу или мясной стейк. Аэрогрили Rondell сочетают в себе стильный дизайн и передовые технологии, что делает их отличным выбором для любой кухни.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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