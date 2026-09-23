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Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань

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Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 1
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 2
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 3
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 4
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 5
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 6
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 7
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 8
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 9
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 10
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 11
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 12
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 13
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 14
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 15
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 16
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 17
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 18
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 19
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 20
Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
бежевый
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 1
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 2
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 3
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 4
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 5
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 6
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 7
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 8
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 9
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 10
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 11
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 12
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 13
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 14
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 15
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 16
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 17
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 18
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 19
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 20
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732791
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
бежевый
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Готовка с паром для увлажнения продуктов подверженных пересушке. Расширенный боковой канал диффузии воздуха обеспечивает расширенную горизонтальную диффузию потока горячего воздуха.
Габариты (ШxВxГ), мм
430x340x425
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х34
Вес, кг.
7.1

Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань

Аэрогриль Rondell — универсальная бытовая техника для кухни, которая делает приготовление любимых блюд невероятно простым и удобным. Электрический аэрогриль модели RDE-AF555 отличается вместимостью 6 литров, что позволяет готовить вкусные блюда для всей семьи за один раз. Современная чаша из металла защищена прочным антипригарным покрытием PFLUON, что обеспечивает легкую очистку и препятствует прилипанию продуктов. Благодаря высокой мощности 1800 Вт процесс приготовления идет быстро и экономично. Устройство оборудовано верхним и нижним нагревательным элементом типа ТЭН, а благодаря металлической камере и расширенному боковому каналу диффузии воздуха достигается равномерное пропекание. Расширенная горизонтальная диффузия потока горячего воздуха обеспечивает стабильный результат готовки, а особая решетка с основанием по типу «гриль» позволяет зажаривать мясо так, как будто это приготовлено на настоящем гриле. Продукты для аэрогриля всегда остаются сочными — для предотвращения пересушивания устройством предусмотрена функция готовки с паром, которая помогает сохранять идеальную текстуру даже у уязвимых к пересушке блюд. Окошко и внутренняя подсветка дают возможность визуально контролировать ход приготовления без открытия корпуса, а настройка температуры приготовления (от 50 до 230 °С) и времени доступны в сенсорной панели управления. Выбирайте подходящий из 11 программ в зависимости от рецепта: жарка, запекание, выпечка, приготовление овощей, рыбы, курицы — этот товар отлично справляется с любыми задачами на кухне. Защита от включения при открытой крышке гарантирует безопасность эксплуатации даже в семьях с детьми. Аэрогриль Rondell RDE-AF555 — это выбор для тех, кто ценит качество и надежность в товарах для дома. В комплекте предусмотрена официальная гарантия производителя, что еще раз подтверждает высокий стандарт бытовой техники Rondell.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
бежевый
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Готовка с паром для увлажнения продуктов подверженных пересушке. Расширенный боковой канал диффузии воздуха обеспечивает расширенную горизонтальную диффузию потока горячего воздуха.
Габариты (ШxВxГ), мм
430x340x425
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Rondell — универсальная бытовая техника для кухни, которая делает приготовление любимых блюд невероятно простым и удобным. Электрический аэрогриль модели RDE-AF555 отличается вместимостью 6 литров, что позволяет готовить вкусные блюда для всей семьи за один раз. Современная чаша из металла защищена прочным антипригарным покрытием PFLUON, что обеспечивает легкую очистку и препятствует прилипанию продуктов. Благодаря высокой мощности 1800 Вт процесс приготовления идет быстро и экономично. Устройство оборудовано верхним и нижним нагревательным элементом типа ТЭН, а благодаря металлической камере и расширенному боковому каналу диффузии воздуха достигается равномерное пропекание. Расширенная горизонтальная диффузия потока горячего воздуха обеспечивает стабильный результат готовки, а особая решетка с основанием по типу «гриль» позволяет зажаривать мясо так, как будто это приготовлено на настоящем гриле. Продукты для аэрогриля всегда остаются сочными — для предотвращения пересушивания устройством предусмотрена функция готовки с паром, которая помогает сохранять идеальную текстуру даже у уязвимых к пересушке блюд. Окошко и внутренняя подсветка дают возможность визуально контролировать ход приготовления без открытия корпуса, а настройка температуры приготовления (от 50 до 230 °С) и времени доступны в сенсорной панели управления. Выбирайте подходящий из 11 программ в зависимости от рецепта: жарка, запекание, выпечка, приготовление овощей, рыбы, курицы — этот товар отлично справляется с любыми задачами на кухне. Защита от включения при открытой крышке гарантирует безопасность эксплуатации даже в семьях с детьми. Аэрогриль Rondell RDE-AF555 — это выбор для тех, кто ценит качество и надежность в товарах для дома. В комплекте предусмотрена официальная гарантия производителя, что еще раз подтверждает высокий стандарт бытовой техники Rondell.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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