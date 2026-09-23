Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF555 6л 1800Вт шампань
Аэрогриль Rondell — универсальная бытовая техника для кухни, которая делает приготовление любимых блюд невероятно простым и удобным. Электрический аэрогриль модели RDE-AF555 отличается вместимостью 6 литров, что позволяет готовить вкусные блюда для всей семьи за один раз. Современная чаша из металла защищена прочным антипригарным покрытием PFLUON, что обеспечивает легкую очистку и препятствует прилипанию продуктов. Благодаря высокой мощности 1800 Вт процесс приготовления идет быстро и экономично. Устройство оборудовано верхним и нижним нагревательным элементом типа ТЭН, а благодаря металлической камере и расширенному боковому каналу диффузии воздуха достигается равномерное пропекание. Расширенная горизонтальная диффузия потока горячего воздуха обеспечивает стабильный результат готовки, а особая решетка с основанием по типу «гриль» позволяет зажаривать мясо так, как будто это приготовлено на настоящем гриле. Продукты для аэрогриля всегда остаются сочными — для предотвращения пересушивания устройством предусмотрена функция готовки с паром, которая помогает сохранять идеальную текстуру даже у уязвимых к пересушке блюд. Окошко и внутренняя подсветка дают возможность визуально контролировать ход приготовления без открытия корпуса, а настройка температуры приготовления (от 50 до 230 °С) и времени доступны в сенсорной панели управления. Выбирайте подходящий из 11 программ в зависимости от рецепта: жарка, запекание, выпечка, приготовление овощей, рыбы, курицы — этот товар отлично справляется с любыми задачами на кухне. Защита от включения при открытой крышке гарантирует безопасность эксплуатации даже в семьях с детьми. Аэрогриль Rondell RDE-AF555 — это выбор для тех, кто ценит качество и надежность в товарах для дома. В комплекте предусмотрена официальная гарантия производителя, что еще раз подтверждает высокий стандарт бытовой техники Rondell.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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