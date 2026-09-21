Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л
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Характеристики
Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л
С помощью Ariete 4627 вы можете жарить любое блюдо в больших количествах, используя только одну столовую ложку масла, чтобы получить здоровое и вкусное жаркое одновременно. Благодаря большой 7-литровой корзине, с Ariete 4627 вы сможете приготовить до 2 кг картофеля фри за один раз! Картофель фри, но не только, крокеты, рыба, мясо и многие другие продукты в панировке, как замороженные и готовые к жарке, так и свежие и свежие в панировке, благодаря 11 предустановленным программам. Ariete 4627 готовится благодаря высокотемпературному воздуху, регулируемому от 35°C до 200°C, который циркулирует с максимальной скоростью и на 360° внутри камеры для приготовления пищи и обеспечивает равномерное распределение тепла внутри нее. Именно горячий воздух обеспечивает однородное приготовление блюд и образование хрустящей корочки снаружи,которой нечего завидовать традиционному жарению. Благодаря теплому воздуху не нужно будет добавлять столько масла, чтобы получить вкусную жареную, потому что достаточно простой ложки, таким образом вы принесете на стол более легкую, но вкусную пищу для всей семьи. С большой сенсорной панели вы можете настроить время приготовления, расписание, температуру и таймер. Ariete 4627 имеет функцию Max Crisp: благодаря специальной решетке, которая помещает продукты вверх внутри внутренней трубки, приготовление пищи будет более хрустящим в течение нескольких минут.
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Теги товара: Большого объема, с тэном
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Теги товара: Большого объема, с тэном
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