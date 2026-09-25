Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт
Аэрогриль BQ GR2008 черный 86206222 оснащен LED-дисплеем с сенсорным управлением, что делает его использование особенно удобным и интуитивно понятным. Наличие 12 программ позволяет выбирать оптимальные режимы для приготовления различных блюд, экономя ваше время и усилия. Вы также можете установить необходимые параметры приготовления благодаря встроенному таймеру и регулировке температуры, что позволяет добиться идеальных результатов для каждого блюда. Одним из ключевых преимуществ этой модели является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, облегчающее уход за прибором и обеспечивает более легкое извлечение приготовленных блюд. Смотровое окно позволяет контролировать процесс приготовления. Кварцевый нагревательный элемент быстро достигает заданной температуры при минимальном расходе электроэнергии, что способствует более быстрому и эффективному приготовлению пищи. Скрытый вентилятор равномерно распределяет горячий воздух внутри прибора и обеспечивает его циркуляцию. Внутреннее строение прибора позволяет добиться максимального прогрева пищи со всех сторон, не пересушивая ее во время приготовления.
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