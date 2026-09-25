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Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт

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Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 1
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 2
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 3
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 4
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 5
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 6
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 7
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 8
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 9
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 10
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 1
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 2
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 3
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 4
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 5
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 6
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 7
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 8
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 9
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 10
  • Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727089
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
300 х 278 х 452 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х32
Вес, кг.
5.85

Описание товара Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт

Аэрогриль BQ GR2008 черный 86206222 оснащен LED-дисплеем с сенсорным управлением, что делает его использование особенно удобным и интуитивно понятным. Наличие 12 программ позволяет выбирать оптимальные режимы для приготовления различных блюд, экономя ваше время и усилия. Вы также можете установить необходимые параметры приготовления благодаря встроенному таймеру и регулировке температуры, что позволяет добиться идеальных результатов для каждого блюда. Одним из ключевых преимуществ этой модели является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, облегчающее уход за прибором и обеспечивает более легкое извлечение приготовленных блюд. Смотровое окно позволяет контролировать процесс приготовления. Кварцевый нагревательный элемент быстро достигает заданной температуры при минимальном расходе электроэнергии, что способствует более быстрому и эффективному приготовлению пищи. Скрытый вентилятор равномерно распределяет горячий воздух внутри прибора и обеспечивает его циркуляцию. Внутреннее строение прибора позволяет добиться максимального прогрева пищи со всех сторон, не пересушивая ее во время приготовления.



Теги товара: 5 л, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
300 х 278 х 452 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль BQ GR2008 черный 86206222 оснащен LED-дисплеем с сенсорным управлением, что делает его использование особенно удобным и интуитивно понятным. Наличие 12 программ позволяет выбирать оптимальные режимы для приготовления различных блюд, экономя ваше время и усилия. Вы также можете установить необходимые параметры приготовления благодаря встроенному таймеру и регулировке температуры, что позволяет добиться идеальных результатов для каждого блюда. Одним из ключевых преимуществ этой модели является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, облегчающее уход за прибором и обеспечивает более легкое извлечение приготовленных блюд. Смотровое окно позволяет контролировать процесс приготовления. Кварцевый нагревательный элемент быстро достигает заданной температуры при минимальном расходе электроэнергии, что способствует более быстрому и эффективному приготовлению пищи. Скрытый вентилятор равномерно распределяет горячий воздух внутри прибора и обеспечивает его циркуляцию. Внутреннее строение прибора позволяет добиться максимального прогрева пищи со всех сторон, не пересушивая ее во время приготовления.


Теги товара: 5 л, с тэном
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Отзывы


Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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