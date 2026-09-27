Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серый, черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739832
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серый, черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Удлиненная форма, для сохранения большого объема корзины при компактном размещении. Окошко и подсветка для визуального контроля без открытия камеры, а так же замок для защиты от детей. Антипригарное покрытие для легкой очистки.
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 265 x 470 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х39х35
Вес, кг.
7.7
Описание товара Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный
Аэрогриль VITEK — ваш универсальный помощник для приготовления любимых блюд. Вместительная чаша на 8 литров позволяет готовить сразу на большую семью или встречу с друзьями. Мощность в 1700 Вт обеспечивает быстрый нагрев: от 50 до 200 °C вы легко подберёте идеальную температуру для жарки, запекания или приготовления на пару. Сенсорное управление делает процесс максимально удобным, а встроенный таймер позволяет заниматься другими делами, пока аэрогриль всё сделает сам. Классическое сочетание чёрного и серого цветов добавит элегантности любой кухне.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серый, черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Удлиненная форма, для сохранения большого объема корзины при компактном размещении. Окошко и подсветка для визуального контроля без открытия камеры, а так же замок для защиты от детей. Антипригарное покрытие для легкой очистки.
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 265 x 470 мм
Страна производитель
Китай
Аэрогриль VITEK — ваш универсальный помощник для приготовления любимых блюд. Вместительная чаша на 8 литров позволяет готовить сразу на большую семью или встречу с друзьями. Мощность в 1700 Вт обеспечивает быстрый нагрев: от 50 до 200 °C вы легко подберёте идеальную температуру для жарки, запекания или приготовления на пару. Сенсорное управление делает процесс максимально удобным, а встроенный таймер позволяет заниматься другими делами, пока аэрогриль всё сделает сам. Классическое сочетание чёрного и серого цветов добавит элегантности любой кухне.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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