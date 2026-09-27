Top.Mail.Ru
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 1
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 2
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 3
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 4
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 5
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 6
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 7
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 8
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 9
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 10
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 11
Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серый, черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 1
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 2
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 3
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 4
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 5
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 6
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 7
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 8
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 9
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 10
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 11
  • Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739832
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серый, черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Удлиненная форма, для сохранения большого объема корзины при компактном размещении. Окошко и подсветка для визуального контроля без открытия камеры, а так же замок для защиты от детей. Антипригарное покрытие для легкой очистки.
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 265 x 470 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х39х35
Вес, кг.
7.7

Описание товара Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный

Аэрогриль VITEK — ваш универсальный помощник для приготовления любимых блюд. Вместительная чаша на 8 литров позволяет готовить сразу на большую семью или встречу с друзьями. Мощность в 1700 Вт обеспечивает быстрый нагрев: от 50 до 200 °C вы легко подберёте идеальную температуру для жарки, запекания или приготовления на пару. Сенсорное управление делает процесс максимально удобным, а встроенный таймер позволяет заниматься другими делами, пока аэрогриль всё сделает сам. Классическое сочетание чёрного и серого цветов добавит элегантности любой кухне.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серый, черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Удлиненная форма, для сохранения большого объема корзины при компактном размещении. Окошко и подсветка для визуального контроля без открытия камеры, а так же замок для защиты от детей. Антипригарное покрытие для легкой очистки.
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 265 x 470 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль VITEK — ваш универсальный помощник для приготовления любимых блюд. Вместительная чаша на 8 литров позволяет готовить сразу на большую семью или встречу с друзьями. Мощность в 1700 Вт обеспечивает быстрый нагрев: от 50 до 200 °C вы легко подберёте идеальную температуру для жарки, запекания или приготовления на пару. Сенсорное управление делает процесс максимально удобным, а встроенный таймер позволяет заниматься другими делами, пока аэрогриль всё сделает сам. Классическое сочетание чёрного и серого цветов добавит элегантности любой кухне.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Vitek VT-AF8001 8л 1700Вт темно-серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...