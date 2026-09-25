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Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый

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Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый - фото 1
Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый - фото 1
  • Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 270 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737569
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый
8 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
370х330х290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый

Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
370х330х290
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый - по цене 8270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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