Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт
?Ключевые характеристики Аэрофритюрница с мощностью 2050 Вт и объемом чаши 6.1 л подходит для приготовления блюд на семью или компанию. Устройство оснащено сенсорным управлением и поддерживает широкий диапазон температур 40-200 °C, что удобно для работы с разными продуктами. ?Преимущества и отличия Модель выделяется равномерным нагревом благодаря технологии Dual Heating и наличию семи автоматических программ, что позволяет с легкостью готовить мясо, рыбу, овощи, выпечку и другие блюда. Для работы не требуется предварительный разогрев, что экономит время. ?Практичность Встроенный таймер и функция поддержания температуры обеспечивают удобство в использовании, а управление через сенсорную панель делает процесс интуитивным. В комплекте идет гриль-сет, расширяющий кулинарные возможности. ?Уникальность Использование современной технологии приготовления с минимальным количеством масла позволяет получать хрустящие и вкусные блюда с заботой о здоровье. Автоматические программы и продуманная конструкция упрощают процесс готовки даже для начинающих пользователей.
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Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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