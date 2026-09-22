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Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт

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Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 1
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 2
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 3
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 4
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 5
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 6
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 7
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 8
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 9
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 10
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 11
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 12
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 13
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 14
Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2050
Цвет
черный
Комплектация
- зарядный кабель - документация
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 1
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 2
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 3
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 4
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 5
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 6
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 7
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 8
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 9
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 10
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 11
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 12
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 13
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 14
  • Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729689
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2050
Цвет
черный
Комплектация
- зарядный кабель - документация
Регулировка температуры
да
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
332x276x385 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х36
Вес, кг.
7.4

Описание товара Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт

?Ключевые характеристики Аэрофритюрница с мощностью 2050 Вт и объемом чаши 6.1 л подходит для приготовления блюд на семью или компанию. Устройство оснащено сенсорным управлением и поддерживает широкий диапазон температур 40-200 °C, что удобно для работы с разными продуктами. ?Преимущества и отличия Модель выделяется равномерным нагревом благодаря технологии Dual Heating и наличию семи автоматических программ, что позволяет с легкостью готовить мясо, рыбу, овощи, выпечку и другие блюда. Для работы не требуется предварительный разогрев, что экономит время. ?Практичность Встроенный таймер и функция поддержания температуры обеспечивают удобство в использовании, а управление через сенсорную панель делает процесс интуитивным. В комплекте идет гриль-сет, расширяющий кулинарные возможности. ?Уникальность Использование современной технологии приготовления с минимальным количеством масла позволяет получать хрустящие и вкусные блюда с заботой о здоровье. Автоматические программы и продуманная конструкция упрощают процесс готовки даже для начинающих пользователей.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Bosch MAF462B0 черный, 2050 Вт




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2050
Цвет
черный
Комплектация
- зарядный кабель - документация
Регулировка температуры
да
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
332x276x385 мм
Страна производитель
Китай
Описание
?Ключевые характеристики Аэрофритюрница с мощностью 2050 Вт и объемом чаши 6.1 л подходит для приготовления блюд на семью или компанию. Устройство оснащено сенсорным управлением и поддерживает широкий диапазон температур 40-200 °C, что удобно для работы с разными продуктами. ?Преимущества и отличия Модель выделяется равномерным нагревом благодаря технологии Dual Heating и наличию семи автоматических программ, что позволяет с легкостью готовить мясо, рыбу, овощи, выпечку и другие блюда. Для работы не требуется предварительный разогрев, что экономит время. ?Практичность Встроенный таймер и функция поддержания температуры обеспечивают удобство в использовании, а управление через сенсорную панель делает процесс интуитивным. В комплекте идет гриль-сет, расширяющий кулинарные возможности. ?Уникальность Использование современной технологии приготовления с минимальным количеством масла позволяет получать хрустящие и вкусные блюда с заботой о здоровье. Автоматические программы и продуманная конструкция упрощают процесс готовки даже для начинающих пользователей.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Отзывы


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