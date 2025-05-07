Аэрогриль Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L MAF10 Black (BHR7357EU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
прибор, решетка для гриля, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 669898
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
прибор, решетка для гриля, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
отсрочка старта, поддержание тепла, предварительный разогрев, таймер, функция самоочистки
Габариты (ШxВxГ), мм
287 х 389 х 317 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х33
Вес, кг.
6.75
Описание товара Аэрогриль Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L MAF10 Black (BHR7357EU)
Объем чаши 6,5 л с нагревом на 360°Благодаря увеличенному объему чаши в аэрогриле можно легко зажарить целую курицу. Модернизированный воздуховод улучшает циркуляцию воздуха и распределение воздушных потоков, направляя горячий воздух непосредственно в корзину для жарки, равномерно нагревая ее без необходимости переворачивания готовящегося блюда.
Функция обезжиривания
Избыток жира и масла можно отфильтровать с помощью функции обезжиривания, эффективность которой достигает 196%. Даже в режиме гриля с функцией обезжиривания количество жира и масла можно уменьшить до 88,3%.
Автоматический режим подогрева
После приготовления блюда аэрогриь автоматически переходит в 30-минутный режим подогрева.
Температурный контроль
Встроенная технология интеллектуального контроля температуры NTC с высокой точностью контролирует температуру в процессе приготовления, чтобы избежать обугливания и недожаривания. Минимальная температура 40°C позволяет поддерживать постоянную температуру для размораживания, ферментации или сушки фруктов. Максимальная температура 220°C позволяет жарить, фритюрить и выпекать.
Управление
С помощью приложения Mi Home можно запланировать приготовление блюд на 24 часа впереди, можно получить более 100 рецептов, можно устанавливать таймер и многое другое.
Регулировка температуры и времени
Интеллектуальный сенсорный дисплей позволяет легко регулировать режим приготовления и температуру, а также устанавливать время с помощью вращений или касаний.
Легкий выбор режимов приготовления
12 предустановленных режимов с простым и удобным управлением запускают процесс готовки всего одним нажатием. Также, можно использовать ручной режим.
Двухслойное антипригарное покрытие на водной основе PTFE
Антипригарное покрытие пищевого класса износостойкое и легко очищается одним ополаскиванием, что экономит время и облегчает уход.
Автоматическая пауза при извлечении корзины
При извлечении корзины аэрогриль автоматически встает на паузу, что позволяет добавлять ингредиенты во время приготовления.
Защитная решетка
Область нагревательного элемента изолирована для предотвращения случайных ожогов.
Заднее вентиляционное отверстие
Благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе аэрогрили обеспечивается быстрое охлаждение устройства, что дает увеличенный срок службы.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
прибор, решетка для гриля, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
отсрочка старта, поддержание тепла, предварительный разогрев, таймер, функция самоочистки
Габариты (ШxВxГ), мм
287 х 389 х 317 мм
Страна производитель
Китай
Объем чаши 6,5 л с нагревом на 360°Благодаря увеличенному объему чаши в аэрогриле можно легко зажарить целую курицу. Модернизированный воздуховод улучшает циркуляцию воздуха и распределение воздушных потоков, направляя горячий воздух непосредственно в корзину для жарки, равномерно нагревая ее без необходимости переворачивания готовящегося блюда.
Функция обезжиривания
Избыток жира и масла можно отфильтровать с помощью функции обезжиривания, эффективность которой достигает 196%. Даже в режиме гриля с функцией обезжиривания количество жира и масла можно уменьшить до 88,3%.
Автоматический режим подогрева
После приготовления блюда аэрогриь автоматически переходит в 30-минутный режим подогрева.
Температурный контроль
Встроенная технология интеллектуального контроля температуры NTC с высокой точностью контролирует температуру в процессе приготовления, чтобы избежать обугливания и недожаривания. Минимальная температура 40°C позволяет поддерживать постоянную температуру для размораживания, ферментации или сушки фруктов. Максимальная температура 220°C позволяет жарить, фритюрить и выпекать.
Управление
С помощью приложения Mi Home можно запланировать приготовление блюд на 24 часа впереди, можно получить более 100 рецептов, можно устанавливать таймер и многое другое.
Регулировка температуры и времени
Интеллектуальный сенсорный дисплей позволяет легко регулировать режим приготовления и температуру, а также устанавливать время с помощью вращений или касаний.
Легкий выбор режимов приготовления
12 предустановленных режимов с простым и удобным управлением запускают процесс готовки всего одним нажатием. Также, можно использовать ручной режим.
Двухслойное антипригарное покрытие на водной основе PTFE
Антипригарное покрытие пищевого класса износостойкое и легко очищается одним ополаскиванием, что экономит время и облегчает уход.
Автоматическая пауза при извлечении корзины
При извлечении корзины аэрогриль автоматически встает на паузу, что позволяет добавлять ингредиенты во время приготовления.
Защитная решетка
Область нагревательного элемента изолирована для предотвращения случайных ожогов.
Заднее вентиляционное отверстие
Благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе аэрогрили обеспечивается быстрое охлаждение устройства, что дает увеличенный срок службы.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Достоинства:
Комментарий:
Полезная вещь на кухне. Качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, фри вообще огонь))!
Достоинства:
Комментарий:
Готовит как на настоящем гриле. Можно готовить без масла, что является большим плюсом.
Достоинства:
Комментарий:
Готовить одно удовольствие ,все получается вкусно и быстро
Достоинства:
Комментарий:
Отличный гриль, мясо готовится за 20 минут
Достоинства:
Комментарий:
Вечером заказала, утром забрала. Быстро освоилась и уже готовлю. Масла минимум. Надеюсь послужит. Дополнительно взяла силиконовую форму для запекания.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мини духовка. быстро удобно вкусно.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Готовить одно удовольствие. Пока всё норм
Достоинства:
Комментарий:
супер. отличный дизайн, функциональность, работает через приложение (много рецептов, больше чем в ручном управлении).
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, готовит отлично.К WiFi подключился , приложение работает.Рекомендую
Аэрогриль Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L MAF10 Black (BHR7357EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аэрогриль Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L MAF10 Black (BHR7357EU)
Достоинства:
Комментарий:
Полезная вещь на кухне. Качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, фри вообще огонь))!
Достоинства:
Комментарий:
Готовит как на настоящем гриле. Можно готовить без масла, что является большим плюсом.
Достоинства:
Комментарий:
Готовить одно удовольствие ,все получается вкусно и быстро
Достоинства:
Комментарий:
Отличный гриль, мясо готовится за 20 минут
Достоинства:
Комментарий:
Вечером заказала, утром забрала. Быстро освоилась и уже готовлю. Масла минимум. Надеюсь послужит. Дополнительно взяла силиконовую форму для запекания.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мини духовка. быстро удобно вкусно.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Готовить одно удовольствие. Пока всё норм
Достоинства:
Комментарий:
супер. отличный дизайн, функциональность, работает через приложение (много рецептов, больше чем в ручном управлении).
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, готовит отлично.К WiFi подключился , приложение работает.Рекомендую