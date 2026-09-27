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Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ

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Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ - фото 1
Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ - фото 2
Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ - фото 3
Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Управление
сенсорное
  • Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739786
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Габариты (ШxВxГ), мм
31.4x37.8x32.3см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х36
Вес, кг.
7

Описание товара Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ

Аэрогриль Kitfort сочетает в себе высокую мощность 1700 Вт и вместительную чашу объёмом 5,5 литра — вы легко приготовите ужин для всей семьи или встречу с друзьями. Два нагревательных элемента обеспечивают равномерное приготовление любимых блюд, а функция приготовления на пару понравится тем, кто выбирает здоровое питание. Температуру можно регулировать в широком диапазоне от 80 до 200 °C — готовьте всё, от хрустящих закусок до сочных основных блюд. Сенсорное управление делает процесс использования интуитивным и современным. Функция поддержания тепла позволит не беспокоиться о том, что еда остынет. А корпус в серебристом цвете отлично впишется в любую кухню. Несмотря на вместительность, вес устройства составляет всего 6 кг — аэрогриль легко переставить при необходимости. Таймер помогает контролировать процесс готовки, чтобы всё было идеально вовремя.



Теги товара: с двумя ТЭНами

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Габариты (ШxВxГ), мм
31.4x37.8x32.3см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort сочетает в себе высокую мощность 1700 Вт и вместительную чашу объёмом 5,5 литра — вы легко приготовите ужин для всей семьи или встречу с друзьями. Два нагревательных элемента обеспечивают равномерное приготовление любимых блюд, а функция приготовления на пару понравится тем, кто выбирает здоровое питание. Температуру можно регулировать в широком диапазоне от 80 до 200 °C — готовьте всё, от хрустящих закусок до сочных основных блюд. Сенсорное управление делает процесс использования интуитивным и современным. Функция поддержания тепла позволит не беспокоиться о том, что еда остынет. А корпус в серебристом цвете отлично впишется в любую кухню. Несмотря на вместительность, вес устройства составляет всего 6 кг — аэрогриль легко переставить при необходимости. Таймер помогает контролировать процесс готовки, чтобы всё было идеально вовремя.


Теги товара: с двумя ТЭНами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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