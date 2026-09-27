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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739786
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Описание товара Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ
Аэрогриль Kitfort сочетает в себе высокую мощность 1700 Вт и вместительную чашу объёмом 5,5 литра — вы легко приготовите ужин для всей семьи или встречу с друзьями. Два нагревательных элемента обеспечивают равномерное приготовление любимых блюд, а функция приготовления на пару понравится тем, кто выбирает здоровое питание. Температуру можно регулировать в широком диапазоне от 80 до 200 °C — готовьте всё, от хрустящих закусок до сочных основных блюд. Сенсорное управление делает процесс использования интуитивным и современным. Функция поддержания тепла позволит не беспокоиться о том, что еда остынет. А корпус в серебристом цвете отлично впишется в любую кухню. Несмотря на вместительность, вес устройства составляет всего 6 кг — аэрогриль легко переставить при необходимости. Таймер помогает контролировать процесс готовки, чтобы всё было идеально вовремя.
Аэрогриль Kitfort сочетает в себе высокую мощность 1700 Вт и вместительную чашу объёмом 5,5 литра — вы легко приготовите ужин для всей семьи или встречу с друзьями. Два нагревательных элемента обеспечивают равномерное приготовление любимых блюд, а функция приготовления на пару понравится тем, кто выбирает здоровое питание. Температуру можно регулировать в широком диапазоне от 80 до 200 °C — готовьте всё, от хрустящих закусок до сочных основных блюд. Сенсорное управление делает процесс использования интуитивным и современным. Функция поддержания тепла позволит не беспокоиться о том, что еда остынет. А корпус в серебристом цвете отлично впишется в любую кухню. Несмотря на вместительность, вес устройства составляет всего 6 кг — аэрогриль легко переставить при необходимости. Таймер помогает контролировать процесс готовки, чтобы всё было идеально вовремя.
Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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