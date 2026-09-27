Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739808
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Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный
Аэрогриль Rondell — вместительный помощник для кухни: объём 10 литров позволяет готовить обед сразу для всей семьи. Мощность 2350 Вт даёт быстрый нагрев, а диапазон от 40 °C подходит как для щадящей сушки, так и для полноценной обжарки и выпечки. Сенсорное управление приятно удивит простотой и удобством: выбирайте нужный режим одним касанием. Функция поддержания тепла сохранит вашу еду тёплой до подачи на стол, а таймер избавит от необходимости следить за временем. Один чаша и один ТЭН — всё продумано для надёжной работы и легкости ухода. Возможность приготовления на пару откроет новые здоровые рецепты. Стильный чёрный цвет украсит любую кухню и подчеркнёт ваш вкус.
Аэрогриль Rondell — вместительный помощник для кухни: объём 10 литров позволяет готовить обед сразу для всей семьи. Мощность 2350 Вт даёт быстрый нагрев, а диапазон от 40 °C подходит как для щадящей сушки, так и для полноценной обжарки и выпечки. Сенсорное управление приятно удивит простотой и удобством: выбирайте нужный режим одним касанием. Функция поддержания тепла сохранит вашу еду тёплой до подачи на стол, а таймер избавит от необходимости следить за временем. Один чаша и один ТЭН — всё продумано для надёжной работы и легкости ухода. Возможность приготовления на пару откроет новые здоровые рецепты. Стильный чёрный цвет украсит любую кухню и подчеркнёт ваш вкус.
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