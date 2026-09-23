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Аэрогриль BRAYER BR2050 черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль BRAYER BR2050 черный

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Аэрогриль BRAYER BR2050 черный - фото 2
Аэрогриль BRAYER BR2050 черный - фото 3
Аэрогриль BRAYER BR2050 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
съемные решетки с антипригарным покрытием; книга рецептов
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BRAYER BR2050 черный - фото 1
  • Аэрогриль BRAYER BR2050 черный - фото 2
  • Аэрогриль BRAYER BR2050 черный - фото 3
  • Аэрогриль BRAYER BR2050 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аэрогриль BRAYER BR2050 черный
7 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
съемные решетки с антипригарным покрытием; книга рецептов
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
30
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х36
Вес, кг.
9.7

Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2050 черный

Мощный аэрогриль Brayer на 2200 Вт легко справится с приготовлением любых блюд для всей семьи. Вместительная чаша объёмом 10 литров позволяет готовить сразу большие порции — удобно для ужинов и встреч с друзьями. Сенсорное управление делает выбор режима простым и интуитивным. Диапазон температур от 30 до 200 °C и функция регулировки обеспечивают полный контроль за процессом готовки: от деликатной сушки до хрустящей корочки. Встроенный таймер избавляет от необходимости постоянно следить за временем, а функция поддержания тепла сохранит блюда горячими дольше. Возможность приготовления на пару открывает здоровые кулинарные эксперименты без компромиссов по вкусу. Элегантный чёрный цвет украсит любую кухню, а надёжный ТЭН равномерно прогревает продукты для безупречного результата.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BRAYER BR2050 черный




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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
съемные решетки с антипригарным покрытием; книга рецептов
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
30
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный аэрогриль Brayer на 2200 Вт легко справится с приготовлением любых блюд для всей семьи. Вместительная чаша объёмом 10 литров позволяет готовить сразу большие порции — удобно для ужинов и встреч с друзьями. Сенсорное управление делает выбор режима простым и интуитивным. Диапазон температур от 30 до 200 °C и функция регулировки обеспечивают полный контроль за процессом готовки: от деликатной сушки до хрустящей корочки. Встроенный таймер избавляет от необходимости постоянно следить за временем, а функция поддержания тепла сохранит блюда горячими дольше. Возможность приготовления на пару открывает здоровые кулинарные эксперименты без компромиссов по вкусу. Элегантный чёрный цвет украсит любую кухню, а надёжный ТЭН равномерно прогревает продукты для безупречного результата.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BRAYER BR2050 черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7950 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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