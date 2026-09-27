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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
документация
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739877
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Описание товара Аэрогриль Beko FRL 2244 B черный, 1500 Вт, 4.7 л, сенсор, 8 программ
Аэрогриль Beko FRL 2244 B черного цвета мощностью 1500 Вт получила 8 автопрограмм. С их помощью можно без предварительных настроек готовить картофель фри, креветки, курица, мясо, рыбу, торты. В устройстве можно размораживать и сушить продукты. А функция предварительного разогрева позволяет начать готовку сразу и не ждать нагрева оборудования. В этом режиме готовят мясные стейки, рыбу и овощи, так они не успевают пересушиться, сохраняют сочность. Также предусмотрена ручная регулировка мощности и температуры от 35° до 200° C. С помощью таймера на 90 мин будет удобно точно контролировать время приготовления до минуты.
Аэрогриль Beko FRL 2244 B оснащен чашей объемом 4.7 л. В ней за один раз можно сделать 2-3 порции блюда. Благодаря антипригарному покрытию к стенкам и дну емкости не прилипают кусочки пищи. А готовить на нем можно почти без масла. В чаше есть смотровое окно для визуального контроля степени готовности. Отслеживать работу устройства можно на дисплее или с помощью световых индикаторов. О завершения цикла приготовления уведомляет звуковой сигнал.
Аэрогриль Beko FRL 2244 B черного цвета мощностью 1500 Вт получила 8 автопрограмм. С их помощью можно без предварительных настроек готовить картофель фри, креветки, курица, мясо, рыбу, торты. В устройстве можно размораживать и сушить продукты. А функция предварительного разогрева позволяет начать готовку сразу и не ждать нагрева оборудования. В этом режиме готовят мясные стейки, рыбу и овощи, так они не успевают пересушиться, сохраняют сочность. Также предусмотрена ручная регулировка мощности и температуры от 35° до 200° C. С помощью таймера на 90 мин будет удобно точно контролировать время приготовления до минуты.
Аэрогриль Beko FRL 2244 B оснащен чашей объемом 4.7 л. В ней за один раз можно сделать 2-3 порции блюда. Благодаря антипригарному покрытию к стенкам и дну емкости не прилипают кусочки пищи. А готовить на нем можно почти без масла. В чаше есть смотровое окно для визуального контроля степени готовности. Отслеживать работу устройства можно на дисплее или с помощью световых индикаторов. О завершения цикла приготовления уведомляет звуковой сигнал.
Аэрогриль Beko FRL 2244 B черный, 1500 Вт, 4.7 л, сенсор, 8 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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