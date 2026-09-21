Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
9
Мощность
2400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрофритюрница: Документация, 2 Чаши, 2 решетки
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713998
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Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши
Аэрофритюрница Ariete 00C463100AR0 — идеальное решение для быстрой и здоровой готовки.
Емкость объемом 9 литров обеспечивает достаточное пространство для приготовления крупных порций или нескольких блюд одновременно. Две съемные чаши позволяют экспериментировать с рецептами: запекайте мясо, овощи и даже выпечку без смешивания вкусов. Технология циркуляционного горячего воздуха гарантирует равномерную прожарку и хрустящую корочку без масла.
Черный корпус с минималистичным дизайном органично впишется в любой интерьер кухни. Компактность и простота управления делают устройство удобным для ежедневного использования.
С помощью двойной аэрофритюрницы на 9 л вы можете приготовить любое блюдо в большом количестве, используя всего столовую ложку масла, и получить при этом полезные и вкусные жареные блюда.
•
Двойная аэрофритюрница на 9 л (две корзины объемом 4,5 л каждая)
Аэрофритюрница Ariete 00C463100AR0 — идеальное решение для быстрой и здоровой готовки.
Емкость объемом 9 литров обеспечивает достаточное пространство для приготовления крупных порций или нескольких блюд одновременно. Две съемные чаши позволяют экспериментировать с рецептами: запекайте мясо, овощи и даже выпечку без смешивания вкусов. Технология циркуляционного горячего воздуха гарантирует равномерную прожарку и хрустящую корочку без масла.
Черный корпус с минималистичным дизайном органично впишется в любой интерьер кухни. Компактность и простота управления делают устройство удобным для ежедневного использования.
С помощью двойной аэрофритюрницы на 9 л вы можете приготовить любое блюдо в большом количестве, используя всего столовую ложку масла, и получить при этом полезные и вкусные жареные блюда.
•
Двойная аэрофритюрница на 9 л (две корзины объемом 4,5 л каждая)
Аэрофритюрница Ariete 4631 (00C463100AR0), 9л, 2 чаши - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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