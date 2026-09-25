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Аэрогриль BRAYER BR2048 черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль BRAYER BR2048 черный

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Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - фото 1
Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - фото 2
Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - фото 3
Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - фото 4
Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2500
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - фото 1
  • Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - фото 2
  • Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - фото 3
  • Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - фото 4
  • Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аэрогриль BRAYER BR2048 черный
8 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2500
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
подсветка,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х34
Вес, кг.
11.1

Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2048 черный

Аэрогриль Brayer — ваш универсальный помощник для вкусных и полезных блюд. Мощность 2500 Вт позволяет быстро готовить даже большие порции: вместительная чаша объёмом 10 литров идеально подойдёт для семьи или компании друзей. Широкий диапазон температур — от 80 до 200 °C — открывает возможности для различных рецептов: от деликатной выпечки до подрумяненной курочки с хрустящей корочкой. Вы без труда выставите нужные настройки с помощью сенсорного управления. Встроенный таймер избавляет от необходимости следить за временем — аэрогриль всё сделает сам. Регулируйте температуру, готовьте на пару, используйте функцию поддержания тепла — вам доступны сразу несколько сценариев приготовления. Стильный чёрный цвет подчеркнёт современный интерьер кухни. Полноценный помощник, который сочетает мощность, объём и простоту использования.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BRAYER BR2048 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2500
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
подсветка,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Brayer — ваш универсальный помощник для вкусных и полезных блюд. Мощность 2500 Вт позволяет быстро готовить даже большие порции: вместительная чаша объёмом 10 литров идеально подойдёт для семьи или компании друзей. Широкий диапазон температур — от 80 до 200 °C — открывает возможности для различных рецептов: от деликатной выпечки до подрумяненной курочки с хрустящей корочкой. Вы без труда выставите нужные настройки с помощью сенсорного управления. Встроенный таймер избавляет от необходимости следить за временем — аэрогриль всё сделает сам. Регулируйте температуру, готовьте на пару, используйте функцию поддержания тепла — вам доступны сразу несколько сценариев приготовления. Стильный чёрный цвет подчеркнёт современный интерьер кухни. Полноценный помощник, который сочетает мощность, объём и простоту использования.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BRAYER BR2048 черный - по цене 8220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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