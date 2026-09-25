Аэрогриль BRAYER BR2048 черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2048 черный
Аэрогриль Brayer — ваш универсальный помощник для вкусных и полезных блюд. Мощность 2500 Вт позволяет быстро готовить даже большие порции: вместительная чаша объёмом 10 литров идеально подойдёт для семьи или компании друзей. Широкий диапазон температур — от 80 до 200 °C — открывает возможности для различных рецептов: от деликатной выпечки до подрумяненной курочки с хрустящей корочкой. Вы без труда выставите нужные настройки с помощью сенсорного управления. Встроенный таймер избавляет от необходимости следить за временем — аэрогриль всё сделает сам. Регулируйте температуру, готовьте на пару, используйте функцию поддержания тепла — вам доступны сразу несколько сценариев приготовления. Стильный чёрный цвет подчеркнёт современный интерьер кухни. Полноценный помощник, который сочетает мощность, объём и простоту использования.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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