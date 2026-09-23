Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green
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Характеристики
Мощность
1500
Цвет
зеленый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 190 руб.
В наличии
Код товара: 733860
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11 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность
1500
Цвет
зеленый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,поддержиние тепла,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х30
Вес, кг.
6.2
Описание товара Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green
Аэрогриль Dreame Tasti PT60 компактный аэрогриль с двумя стеклянными чашами 2.5 и 4.5 литра. Занимает минимум места на кухне. Имеет 5 автоматических программ приготовления. Мощность составляет 1500 Вт. На чашу можно надеть крышку и взять приготовленное блюдо собой в дорогу.
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Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность
1500
Цвет
зеленый
Комплектация
документация, крышка для чаши, решетка, чаша - 2 шт.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,поддержиние тепла,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Dreame Tasti PT60 компактный аэрогриль с двумя стеклянными чашами 2.5 и 4.5 литра. Занимает минимум места на кухне. Имеет 5 автоматических программ приготовления. Мощность составляет 1500 Вт. На чашу можно надеть крышку и взять приготовленное блюдо собой в дорогу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Green - по цене 11190 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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