roome Air Fry DUAF-10-A

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
фритюрница
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706846
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Откройте для себя мир здорового и вкусного приготовления с аэрофритюрницей DUAF-10-A! Эта мощная модель с мощностью 2950 Вт позволяет готовить ваши любимые блюда с минимальным количеством масла, сохраняя их вкус и полезные свойства.
Удобное сенсорное управление делает процесс приготовления простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужную программу и настроить температуру в диапазоне от 80 до 200 °C, чтобы добиться идеального результата.
С 8 автоматическими программами приготовления вы сможете экспериментировать с различными блюдами, от хрустящих картошек фри до нежных куриных грудок. А благодаря рабочему объему 2-х колб в 11 литров, вы сможете готовить разные блюда для всей семьи за один раз!
Не переживайте о безопасности: аэрофритюрница оснащена функцией автоотключения, что обеспечивает дополнительный уровень защиты во время готовки.
Компактные размеры и стильный дизайн делают DUAF-10-A отличным дополнением к любой кухне. А металлический нагревательный элемент гарантирует долговечность и надежность в использовании.
Откройте для себя мир здорового и вкусного приготовления с аэрофритюрницей DUAF-10-A! Эта мощная модель с мощностью 2950 Вт позволяет готовить ваши любимые блюда с минимальным количеством масла, сохраняя их вкус и полезные свойства.
Удобное сенсорное управление делает процесс приготовления простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужную программу и настроить температуру в диапазоне от 80 до 200 °C, чтобы добиться идеального результата.
С 8 автоматическими программами приготовления вы сможете экспериментировать с различными блюдами, от хрустящих картошек фри до нежных куриных грудок. А благодаря рабочему объему 2-х колб в 11 литров, вы сможете готовить разные блюда для всей семьи за один раз!
Не переживайте о безопасности: аэрофритюрница оснащена функцией автоотключения, что обеспечивает дополнительный уровень защиты во время готовки.
Компактные размеры и стильный дизайн делают DUAF-10-A отличным дополнением к любой кухне. А металлический нагревательный элемент гарантирует долговечность и надежность в использовании.
roome Air Fry DUAF-10-A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре roome Air Fry DUAF-10-A