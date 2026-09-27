Описание товара Аэрофритюрница Ariete 00C462500AR0 4625 BKMETAL

Аэрофритюрница Ariete 4625/00 — это мощное и вместительное решение для тех, кто ценит здоровое питание без ущерба для вкуса и времени. Данная модель сконструирована для приготовления больших порций, что делает её незаменимым помощником как для большой семьи, так и для приёма гостей. Благодаря объёму масла в 9 литров, вы получаете не просто фритюрницу, а полноценный кухонный центр, где можно готовить сочные стейки, хрустящий картофель, нежные крылышки и даже выпечку, используя минимальное количество жира или вовсе обходясь без него. В основе устройства лежит производительный нагревательный элемент мощностью 2100 ватт. Такой показатель гарантирует мгновенный разогрев до нужной температуры и стабильное поддержание режима на протяжении всего цикла приготовления. Высокая мощность позволяет равномерно пропекать продукты, создавая аппетитную золотистую корочку, сохраняя при этом внутреннюю сочность. Вместительность корзины, рассчитанная на 3,6 килограмма картофельных ломтиков, впечатляет: вы сможете за один раз приготовить порцию, которой хватит на всю компанию, не тратя время на повторные закладки. Это особенно удобно, когда на кухне дорога каждая минута. Управление в модели Ariete 4625/00 реализовано на современном сенсорном уровне. Вам не придётся возиться с механическими ручками — лёгкое прикосновение к панели активирует нужные настройки. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро выставить температуру и время приготовления. Встроенный таймер берёт на себя контроль за процессом: достаточно задать необходимый интервал, и устройство автоматически завершит работу, оповестив вас звуковым сигналом. Это избавляет от необходимости постоянно следить за фритюрницей, освобождая время для других дел.