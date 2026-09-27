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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739774
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синхронизация приготовления (чтобы блюда в обеих чашах были готовы одновременно), режим подогрева
Габариты (ШxВxГ), мм
36,6 ? 31,7 ? 36,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х37
Вес, кг.
8.35
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ
Аэрогриль Kitfort в элегантном чёрном цвете сочетает высокую мощность 2850 Вт и продуманную конструкцию с двумя чашами и двумя нагревательными элементами. Объём 7,6 л позволяет готовить сразу достаточное количество блюд, а раздельные чаши удобны для параллельного приготовления.
Сенсорное управление делает настройку простой и понятной. Температура регулируется в широком диапазоне от 40 до 200 °C, поэтому можно подобрать подходящий нагрев для разных задач. Таймер помогает контролировать процесс, а функция поддержания тепла сохраняет блюдо тёплым после завершения приготовления.
При весе 6,6 кг аэрогриль остаётся достаточно удобным для размещения на кухне. Практичный ТЭН, вместительный объём и две чаши делают Kitfort функциональным решением для ежедневного приготовления.
синхронизация приготовления (чтобы блюда в обеих чашах были готовы одновременно), режим подогрева
Габариты (ШxВxГ), мм
36,6 ? 31,7 ? 36,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort в элегантном чёрном цвете сочетает высокую мощность 2850 Вт и продуманную конструкцию с двумя чашами и двумя нагревательными элементами. Объём 7,6 л позволяет готовить сразу достаточное количество блюд, а раздельные чаши удобны для параллельного приготовления.
Сенсорное управление делает настройку простой и понятной. Температура регулируется в широком диапазоне от 40 до 200 °C, поэтому можно подобрать подходящий нагрев для разных задач. Таймер помогает контролировать процесс, а функция поддержания тепла сохраняет блюдо тёплым после завершения приготовления.
При весе 6,6 кг аэрогриль остаётся достаточно удобным для размещения на кухне. Практичный ТЭН, вместительный объём и две чаши делают Kitfort функциональным решением для ежедневного приготовления.
Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2259 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ