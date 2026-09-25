Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20 Pro белый (AF-5518ATB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
2700
Цвет
белый
Комплектация
разделитель чаши, решетка для гриля (2 шт)
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733426
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность
2700
Цвет
белый
Комплектация
разделитель чаши, решетка для гриля (2 шт)
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Гибкая система из двух зон, переключение на одну большую зону приготовления. Две независимые системы нагрева. Цельнометаллический внутренний корпус позволяет избежать запаха пластика во время нагрева.
Габариты (ШxВxГ), мм
42.5x33x40.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х35
Вес, кг.
7.2
Описание товара Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20 Pro белый (AF-5518ATB)
Аэрогриль Trouver AirFryer FD20 Pro выполнен в белом пластиковом корпусе с устойчивой к нагреву ручкой, дисплеем и ч сенсорными кнопками. Смотровое окно позволяет следить за процессом приготовления без риска попадания брызг масла на кожу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность
2700
Цвет
белый
Комплектация
разделитель чаши, решетка для гриля (2 шт)
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Гибкая система из двух зон, переключение на одну большую зону приготовления. Две независимые системы нагрева. Цельнометаллический внутренний корпус позволяет избежать запаха пластика во время нагрева.
Габариты (ШxВxГ), мм
42.5x33x40.5 см
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Trouver AirFryer FD20 Pro выполнен в белом пластиковом корпусе с устойчивой к нагреву ручкой, дисплеем и ч сенсорными кнопками. Смотровое окно позволяет следить за процессом приготовления без риска попадания брызг масла на кожу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20 Pro белый (AF-5518ATB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аэрогриль Trouver Air Fryer FD20 Pro белый (AF-5518ATB)