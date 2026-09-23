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Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый

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Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый - фото 1
Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый - фото 2
Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1400
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый - фото 1
  • Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый - фото 2
  • Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732796
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1400
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
нет
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
совместимость с голосовыми помощниками Amazon Alexa
Габариты (ШxВxГ), мм
264x295x360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х33
Вес, кг.
7.4

Описание товара Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый

Аэрогриль Philips — это современное и удобное решение для приготовления вкусных и здоровых блюд. С мощностью 1400 Вт этот аэрогриль гарантирует быстрое и равномерное приготовление пищи, экономя ваше время. Диапазон температур от 80 °C до 200 °C позволяет готовить разнообразные блюда, от хрустящих овощей до сочных мясных деликатесов. Управление аэрогрилем осуществляется с помощью интуитивно понятной сенсорной панели, что делает его использование максимально простым и удобным. Вы сможете легко настроить нужные параметры одним касанием. Элегантный дизайн и высокое качество исполнения делают аэрогриль Philips стильным дополнением для любой кухни. Этот прибор не только способствует созданию здорового рациона, но и отличается энергоэффективностью и долговечностью. Позвольте вашему кулинарному творчеству расцвести с аэрогрилем Philips!



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Philips HD9255/30 4.1л 1400Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1400
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
нет
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
совместимость с голосовыми помощниками Amazon Alexa
Габариты (ШxВxГ), мм
264x295x360
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Philips — это современное и удобное решение для приготовления вкусных и здоровых блюд. С мощностью 1400 Вт этот аэрогриль гарантирует быстрое и равномерное приготовление пищи, экономя ваше время. Диапазон температур от 80 °C до 200 °C позволяет готовить разнообразные блюда, от хрустящих овощей до сочных мясных деликатесов. Управление аэрогрилем осуществляется с помощью интуитивно понятной сенсорной панели, что делает его использование максимально простым и удобным. Вы сможете легко настроить нужные параметры одним касанием. Элегантный дизайн и высокое качество исполнения делают аэрогриль Philips стильным дополнением для любой кухни. Этот прибор не только способствует созданию здорового рациона, но и отличается энергоэффективностью и долговечностью. Позвольте вашему кулинарному творчеству расцвести с аэрогрилем Philips!


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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