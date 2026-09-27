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Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ

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Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739772
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
2 нагревательных элемента
Габариты (ШxВxГ), мм
33.3x36.7x31.7см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х36
Вес, кг.
8.8

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ

Аэрогриль Kitfort вместит всё, что нужно для большой семьи или шумной компании — чаши объёмом 7,6 литра хватит и для запечённой курицы, и для брутального количества картофеля-фри. Мощность 2850 Вт обеспечивает быстрый разогрев и позволяет готовить блюда с минимальными затратами времени. Температура регулируется от 80 до 200 °C, так что можно с лёгкостью экспериментировать — от щадящей сушки овощей до румяной корочки на мясе. Сенсорное управление делает процесс интуитивным и современным, а встроенный таймер избавит от переживаний за готовность блюда. Аэрогриль весит 7,1 кг — надёжный, но не тяжёлый для перемещения на кухне. Функция приготовления на пару открывает дополнительные возможности — полезные блюда теперь так же доступны, как и хрустящие. Стильный чёрный цвет украсит любой интерьер.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2850
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
2 нагревательных элемента
Габариты (ШxВxГ), мм
33.3x36.7x31.7см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort вместит всё, что нужно для большой семьи или шумной компании — чаши объёмом 7,6 литра хватит и для запечённой курицы, и для брутального количества картофеля-фри. Мощность 2850 Вт обеспечивает быстрый разогрев и позволяет готовить блюда с минимальными затратами времени. Температура регулируется от 80 до 200 °C, так что можно с лёгкостью экспериментировать — от щадящей сушки овощей до румяной корочки на мясе. Сенсорное управление делает процесс интуитивным и современным, а встроенный таймер избавит от переживаний за готовность блюда. Аэрогриль весит 7,1 кг — надёжный, но не тяжёлый для перемещения на кухне. Функция приготовления на пару открывает дополнительные возможности — полезные блюда теперь так же доступны, как и хрустящие. Стильный чёрный цвет украсит любой интерьер.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Kitfort КТ-2248 черный, 2850 Вт, 7.6 л, сенсор, 6 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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