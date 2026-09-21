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Аэрогриль Kitfort КТ-2250 купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-2250

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Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1750
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2250 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708681
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1750
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
поддержание температуры
Габариты (ШxВxГ), мм
404 х 371 х 328 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х37
Вес, кг.
9.6

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2250

Аэрогриль Kitfort — это идеальное решение для тех, кто ценит удобство и качество в приготовлении пищи. С объемом 9 литров, этот мощный кухонный прибор открывает перед вами широкие возможности в кулинарии. Благодаря мощности в 1750 Вт аэрогриль обеспечивает быстрое и равномерное приготовление ваших любимых блюд. Управление прибором осуществляется через удобную сенсорную панель, что делает его использование максимально простым и интуитивно понятным. Минимальная температура нагрева составляет 50°C, а максимальная достигает 200°C, позволяя адаптировать процесс приготовления под различные рецепты и предпочтения. Для вашего удобства аэрогриль оснащен таймером, что позволяет контролировать время приготовления и заниматься другими делами, не опасаясь, что еда будет пересушена или перегрета. Нагрев элемента осуществляется с помощью ТЭНа, который гарантирует надежную и долговечную работу устройства. Хотя аэрогриль не поддерживает функции поддержания тепла и приготовления на пару, его основная функция дает возможность запекать, жарить и выпекать пищу с минимальным использованием масла, что делает блюда более здоровыми. Сдержанный и стильный черный цвет корпуса позволяет аэрогрилю Kitfort гармонично вписаться в любой кухонный интерьер. Производится в Китае, он сочетает в себе современные технологии и высококачественные материалы, обеспечивая долгий срок службы и удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей. Вес прибора составляет 8 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для размещения на кухонной поверхности. Аэрогриль Kitfort — это современный подход к приготовлению пищи, делая его отличным выбором для каждой кухни.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2250




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1750
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
поддержание температуры
Габариты (ШxВxГ), мм
404 х 371 х 328 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort — это идеальное решение для тех, кто ценит удобство и качество в приготовлении пищи. С объемом 9 литров, этот мощный кухонный прибор открывает перед вами широкие возможности в кулинарии. Благодаря мощности в 1750 Вт аэрогриль обеспечивает быстрое и равномерное приготовление ваших любимых блюд. Управление прибором осуществляется через удобную сенсорную панель, что делает его использование максимально простым и интуитивно понятным. Минимальная температура нагрева составляет 50°C, а максимальная достигает 200°C, позволяя адаптировать процесс приготовления под различные рецепты и предпочтения. Для вашего удобства аэрогриль оснащен таймером, что позволяет контролировать время приготовления и заниматься другими делами, не опасаясь, что еда будет пересушена или перегрета. Нагрев элемента осуществляется с помощью ТЭНа, который гарантирует надежную и долговечную работу устройства. Хотя аэрогриль не поддерживает функции поддержания тепла и приготовления на пару, его основная функция дает возможность запекать, жарить и выпекать пищу с минимальным использованием масла, что делает блюда более здоровыми. Сдержанный и стильный черный цвет корпуса позволяет аэрогрилю Kitfort гармонично вписаться в любой кухонный интерьер. Производится в Китае, он сочетает в себе современные технологии и высококачественные материалы, обеспечивая долгий срок службы и удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей. Вес прибора составляет 8 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для размещения на кухонной поверхности. Аэрогриль Kitfort — это современный подход к приготовлению пищи, делая его отличным выбором для каждой кухни.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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