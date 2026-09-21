Аэрогриль Kitfort КТ-2250
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2250
Аэрогриль Kitfort — это идеальное решение для тех, кто ценит удобство и качество в приготовлении пищи. С объемом 9 литров, этот мощный кухонный прибор открывает перед вами широкие возможности в кулинарии. Благодаря мощности в 1750 Вт аэрогриль обеспечивает быстрое и равномерное приготовление ваших любимых блюд. Управление прибором осуществляется через удобную сенсорную панель, что делает его использование максимально простым и интуитивно понятным. Минимальная температура нагрева составляет 50°C, а максимальная достигает 200°C, позволяя адаптировать процесс приготовления под различные рецепты и предпочтения. Для вашего удобства аэрогриль оснащен таймером, что позволяет контролировать время приготовления и заниматься другими делами, не опасаясь, что еда будет пересушена или перегрета. Нагрев элемента осуществляется с помощью ТЭНа, который гарантирует надежную и долговечную работу устройства. Хотя аэрогриль не поддерживает функции поддержания тепла и приготовления на пару, его основная функция дает возможность запекать, жарить и выпекать пищу с минимальным использованием масла, что делает блюда более здоровыми. Сдержанный и стильный черный цвет корпуса позволяет аэрогрилю Kitfort гармонично вписаться в любой кухонный интерьер. Производится в Китае, он сочетает в себе современные технологии и высококачественные материалы, обеспечивая долгий срок службы и удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей. Вес прибора составляет 8 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для размещения на кухонной поверхности. Аэрогриль Kitfort — это современный подход к приготовлению пищи, делая его отличным выбором для каждой кухни.
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Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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