Аэрогриль Midea MAF-CY110A 11л 1550Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
11
Мощность
1550
Цвет
серебристый
Комплектация
аэрогриль, поддон, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732783
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
11
Мощность
1550
Цвет
серебристый
Комплектация
аэрогриль, поддон, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
235
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
425 х 405 х 325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х48х38
Вес, кг.
11
Описание товара Аэрогриль Midea MAF-CY110A 11л 1550Вт черный/серебристый
Аэрогриль Midea MAF-CY110A - прибор, который позволит готовить разнообразные блюда, так как имеет 10 автоматических программ и 2 разных чаши объемом 10.8 литров. Технология Rapid Air обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Управление осуществляется через сенсорную панель с поворотным механизмом. Работает от сети и мощность составляет 1850 Вт.
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Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
11
Мощность
1550
Цвет
серебристый
Комплектация
аэрогриль, поддон, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
235
Управление
сенсорное
Таймер
да
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Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
425 х 405 х 325
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Midea MAF-CY110A - прибор, который позволит готовить разнообразные блюда, так как имеет 10 автоматических программ и 2 разных чаши объемом 10.8 литров. Технология Rapid Air обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Управление осуществляется через сенсорную панель с поворотным механизмом. Работает от сети и мощность составляет 1850 Вт.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль Midea MAF-CY110A 11л 1550Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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