Аэрогриль Dreame Tasti AF30 White
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2300
Цвет
белый
Комплектация
документация, решетка для гриля
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711313
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2300
Цвет
белый
Комплектация
документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Особенности
регулировка температуры, таймер, автоотключение, автоматические программы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х36
Вес, кг.
8
Описание товара Аэрогриль Dreame Tasti AF30 White
Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer AF30 – отличный помощник на кухне. Прибор обеспечивает нежную прожарку без переворачивания и дополнительных движений. Готовьте вкусные хрустящие блюда без лишнего масла.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2300
Цвет
белый
Комплектация
документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Особенности
регулировка температуры, таймер, автоотключение, автоматические программы
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Dreame Tasti Airfryer AF30 – отличный помощник на кухне. Прибор обеспечивает нежную прожарку без переворачивания и дополнительных движений. Готовьте вкусные хрустящие блюда без лишнего масла.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
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