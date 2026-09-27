Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация, поварная книга
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739868
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK
Аэрогриль Ariete — это сочетание мощности 1700 Вт и продуманного функционала для быстрой и вкусной готовки. Благодаря вместительной чаше объёмом 8 литров и двум чашам одновременно вы сможете готовить ужин сразу для всей семьи или радовать гостей разнообразием блюд. Диапазон температур от 35 до 200°C легко регулируется на сенсорной панели: прогрева достаточно как для деликатной сушки, так и для румяной корочки. Два ТЭНа обеспечивают равномерный нагрев, а таймер позволяет забыть о непрерывном контроле. Корпус в стильном чёрном цвете легко впишется в современную кухню. 7 кг — оптимальный вес для устойчивости, но переместить аэрогриль не составит труда. Этот помощник идеально подойдёт тем, кто ценит комфорт и разнообразие в каждодневной готовке.
Аэрогриль Ariete — это сочетание мощности 1700 Вт и продуманного функционала для быстрой и вкусной готовки. Благодаря вместительной чаше объёмом 8 литров и двум чашам одновременно вы сможете готовить ужин сразу для всей семьи или радовать гостей разнообразием блюд. Диапазон температур от 35 до 200°C легко регулируется на сенсорной панели: прогрева достаточно как для деликатной сушки, так и для румяной корочки. Два ТЭНа обеспечивают равномерный нагрев, а таймер позволяет забыть о непрерывном контроле. Корпус в стильном чёрном цвете легко впишется в современную кухню. 7 кг — оптимальный вес для устойчивости, но переместить аэрогриль не составит труда. Этот помощник идеально подойдёт тем, кто ценит комфорт и разнообразие в каждодневной готовке.
Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 00C462300AR0 BK