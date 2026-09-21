Описание товара Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU (BHR07SGEU)

Аэрогриль Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L с двумя независимыми корзинами позволяет одновременно готовить разные блюда и идеально подходит для больших семей или праздничных застолий. Общая вместимость 10 литров и функция SYNC обеспечивают удобство и экономию времени — оба блюда будут готовы точно к одному моменту. Две зоны с общим объёмом 10 литров Левая корзина на 3,5 литра отлично подойдёт для гарниров и лёгких блюд, а правая на 6,5 литра рассчитана на крупные продукты — например, целую курицу. Такая комбинация позволяет готовить разнообразное меню за один цикл, не перегружая кухонное пространство. Готовьте сразу до трёх блюд Каждая корзина оснащена собственным нагревателем. В большой камере предусмотрена решётка для гриля, на которой удобно жарить мясо, рыбу или овощи. Это позволяет готовить три блюда одновременно — вкусно, разнообразно и без лишних хлопот. Простое управление в одно касание Кнопка L+R синхронизирует температуру и время в обеих корзинах, а функция SYNC позволяет задавать разные параметры, но получать готовность одновременно. Вам больше не нужно следить за таймингом — устройство делает это автоматически. Приготовление до 71% быстрее, чем в духовке Технология циркуляции горячего воздуха на 360° равномерно прогревает продукты, создавая аппетитную хрустящую корочку и сохраняя сочность внутри. Мощность 2700 Вт обеспечивает скорость готовки до 71% выше по сравнению с традиционными духовками. До 88% меньше жира для здорового питания Запекание при 230°C позволяет готовить без лишнего масла и снижает содержание жира почти на 90% по сравнению с фритюром. Блюда остаются вкусными, но становятся более лёгкими и полезными. Широкий диапазон температур Аэрогриль поддерживает до 230°C для жарки и запекания, а также 40–60°C для размораживания, ферментации или сушки фруктов. Это универсальный помощник, который заменяет сразу несколько кухонных приборов. Умные напоминания Световые и звуковые сигналы сообщат, когда нужно перевернуть продукты, чтобы они прожарились равномерно. Девять предустановленных режимов и ручные настройки Аэрогриль предлагает готовые программы для разных блюд и дополнительный режим «М» для ручного выбора температуры и времени. Так вы всегда сможете адаптировать готовку под свои предпочтения. Удобство и долговечность Металлическая внутренняя отделка устойчива к высоким температурам и коррозии, а также упрощает уход за устройством после готовки