Аэрогриль BRAYER BR2051 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2800
Цвет
черный
Комплектация
решетка, корзина с ручкой (1 шт.)
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб.
В наличии
Код товара: 737566
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11 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2800
Цвет
черный
Комплектация
решетка, корзина с ручкой (1 шт.)
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х33х17
Вес, кг.
9.6
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2051 черный
Мощный аэрогриль Brayer на 2800 Вт превращает приготовление любимых блюд в быстрое и увлекательное занятие. Вместительный объём 13 литров позволяет готовить даже большие порции, а две чаши дают свободу экспериментировать с меню для всей семьи. Сенсорное управление делает использование простым и интуитивным, а регулировка температуры от 60 до 200 °C позволяет идеально подобрать режим для каждого рецепта. Встроенный таймер обеспечивает контроль над процессом, а функция приготовления на пару открывает новые возможности для здорового питания. Современный чёрный корпус отлично впишется в любой интерьер. Надёжный ТЭН и одна нагревательная зона равномерно прогревают продукты, гарантируя аппетитную корочку и сочную середину.
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Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2800
Цвет
черный
Комплектация
решетка, корзина с ручкой (1 шт.)
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Мощный аэрогриль Brayer на 2800 Вт превращает приготовление любимых блюд в быстрое и увлекательное занятие. Вместительный объём 13 литров позволяет готовить даже большие порции, а две чаши дают свободу экспериментировать с меню для всей семьи. Сенсорное управление делает использование простым и интуитивным, а регулировка температуры от 60 до 200 °C позволяет идеально подобрать режим для каждого рецепта. Встроенный таймер обеспечивает контроль над процессом, а функция приготовления на пару открывает новые возможности для здорового питания. Современный чёрный корпус отлично впишется в любой интерьер. Надёжный ТЭН и одна нагревательная зона равномерно прогревают продукты, гарантируя аппетитную корочку и сочную середину.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль BRAYER BR2051 черный - по цене 11320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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