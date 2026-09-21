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Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black

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Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 1
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 2
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 3
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 4
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 5
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 6
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 7
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 8
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 9
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 10
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 11
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 12
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 13
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 14
Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2300
Цвет
черный
Комплектация
документация, решетка для гриля
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 1
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 2
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 3
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 4
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 5
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 6
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 7
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 8
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 9
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 10
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 11
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 12
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 13
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 14
  • Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
11 660 руб.  19 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711312
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2300
Цвет
черный
Комплектация
документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры, таймер, автоотключение, автоматические программы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х36
Вес, кг.
8

Описание товара Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black

Технология хрустящей и нежной текстуры SmartSteam 3X Infuser™
Трехэтапная ИИ-система впрыска пара динамически регулирует настройки для получения оптимального соотношения «хрустящая корочка / сочная сердцевина» во время приготовления на сильном огне. Удержание 71,7 %* влаги в продукте исключает его сухость и обеспечивает идеальную корочку снаружи и сочную мякоть внутри



Передовые технологии и стильный минималистичный дизайн

Dreame Air Fryer Tasti AF30 — это современный аэрогриль, созданный для здорового и удобного приготовления пищи. Он сочетает в себе передовые технологии и стильный минималистичный дизайн. Благодаря ему вы сможете готовить вкусные блюда с меньшим количеством масла и сохранять максимум пользы.

Технология SmartSteam 3X Infuser

Уникальная система SmartSteam 3X Infuser сочетает конвекцию, пар и инфузию ароматов. Это позволяет блюдам оставаться сочными внутри и иметь аппетитную корочку снаружи. Каждый ингредиент раскрывает свой вкус максимально естественно.

Керамическое антипригарное нано-покрытие

Чаша аэрогриля покрыта современным керамическим нано-слоем. Он предотвращает пригорание пищи и облегчает процесс очистки. Покрытие долговечно и безопасно для здоровья.

Вместимость 7 литров

Ёмкость 7 литров делает Dreame Air Fryer Tasti AF30 универсальным решением для всей семьи. Он подходит для приготовления как небольших порций, так и полноценного обеда на несколько человек. Вместительное пространство позволяет готовить целую курицу или крупные блюда без ограничений.

6 профессиональных режимов и 6 встроенных фирменных рецептов

Аэрогриль Dreame Air Fryer Tasti AF30 оснащён 6 автоматическими режимами, которые учитывают особенности разных продуктов. Также предусмотрено 6 встроенных фирменных рецептов, которые помогают быстро и вкусно готовить даже новичкам. Всё управление осуществляется через удобную панель.

Технология сушки при низких температурах

Dreame Air Fryer Tasti AF30 поддерживает функцию сушки продуктов в широком диапазоне низких температур. Это позволяет готовить домашние снеки, сухофрукты или вяленое мясо. Технология сохраняет витамины и натуральный вкус продуктов.

Пять уровней защиты

Устройство оснащено 5 уровнями защиты, включая защиту от перегрева, скачков напряжения и случайного включения. Все системы безопасности работают автоматически и делают процесс приготовления максимально безопасным. Вы можете готовить уверенно и без лишних забот.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2300
Цвет
черный
Комплектация
документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры, таймер, автоотключение, автоматические программы
Страна производитель
Китай
Описание
Технология хрустящей и нежной текстуры SmartSteam 3X Infuser™
Трехэтапная ИИ-система впрыска пара динамически регулирует настройки для получения оптимального соотношения «хрустящая корочка / сочная сердцевина» во время приготовления на сильном огне. Удержание 71,7 %* влаги в продукте исключает его сухость и обеспечивает идеальную корочку снаружи и сочную мякоть внутри



Передовые технологии и стильный минималистичный дизайн

Dreame Air Fryer Tasti AF30 — это современный аэрогриль, созданный для здорового и удобного приготовления пищи. Он сочетает в себе передовые технологии и стильный минималистичный дизайн. Благодаря ему вы сможете готовить вкусные блюда с меньшим количеством масла и сохранять максимум пользы.

Технология SmartSteam 3X Infuser

Уникальная система SmartSteam 3X Infuser сочетает конвекцию, пар и инфузию ароматов. Это позволяет блюдам оставаться сочными внутри и иметь аппетитную корочку снаружи. Каждый ингредиент раскрывает свой вкус максимально естественно.

Керамическое антипригарное нано-покрытие

Чаша аэрогриля покрыта современным керамическим нано-слоем. Он предотвращает пригорание пищи и облегчает процесс очистки. Покрытие долговечно и безопасно для здоровья.

Вместимость 7 литров

Ёмкость 7 литров делает Dreame Air Fryer Tasti AF30 универсальным решением для всей семьи. Он подходит для приготовления как небольших порций, так и полноценного обеда на несколько человек. Вместительное пространство позволяет готовить целую курицу или крупные блюда без ограничений.

6 профессиональных режимов и 6 встроенных фирменных рецептов

Аэрогриль Dreame Air Fryer Tasti AF30 оснащён 6 автоматическими режимами, которые учитывают особенности разных продуктов. Также предусмотрено 6 встроенных фирменных рецептов, которые помогают быстро и вкусно готовить даже новичкам. Всё управление осуществляется через удобную панель.

Технология сушки при низких температурах

Dreame Air Fryer Tasti AF30 поддерживает функцию сушки продуктов в широком диапазоне низких температур. Это позволяет готовить домашние снеки, сухофрукты или вяленое мясо. Технология сохраняет витамины и натуральный вкус продуктов.

Пять уровней защиты

Устройство оснащено 5 уровнями защиты, включая защиту от перегрева, скачков напряжения и случайного включения. Все системы безопасности работают автоматически и делают процесс приготовления максимально безопасным. Вы можете готовить уверенно и без лишних забот.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Отзывы


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