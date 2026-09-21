Описание товара Аэрогриль Dreame Tasti AF30 Black

Трехэтапная ИИ-система впрыска пара динамически регулирует настройки для получения оптимального соотношения «хрустящая корочка / сочная сердцевина» во время приготовления на сильном огне. Удержание 71,7 %* влаги в продукте исключает его сухость и обеспечивает идеальную корочку снаружи и сочную мякоть внутри

Dreame Air Fryer Tasti AF30 — это современный аэрогриль, созданный для здорового и удобного приготовления пищи. Он сочетает в себе передовые технологии и стильный минималистичный дизайн. Благодаря ему вы сможете готовить вкусные блюда с меньшим количеством масла и сохранять максимум пользы.



Уникальная система SmartSteam 3X Infuser сочетает конвекцию, пар и инфузию ароматов. Это позволяет блюдам оставаться сочными внутри и иметь аппетитную корочку снаружи. Каждый ингредиент раскрывает свой вкус максимально естественно.

Чаша аэрогриля покрыта современным керамическим нано-слоем. Он предотвращает пригорание пищи и облегчает процесс очистки. Покрытие долговечно и безопасно для здоровья.



Ёмкость 7 литров делает Dreame Air Fryer Tasti AF30 универсальным решением для всей семьи. Он подходит для приготовления как небольших порций, так и полноценного обеда на несколько человек. Вместительное пространство позволяет готовить целую курицу или крупные блюда без ограничений.





Аэрогриль Dreame Air Fryer Tasti AF30 оснащён 6 автоматическими режимами, которые учитывают особенности разных продуктов. Также предусмотрено 6 встроенных фирменных рецептов, которые помогают быстро и вкусно готовить даже новичкам. Всё управление осуществляется через удобную панель.





Dreame Air Fryer Tasti AF30 поддерживает функцию сушки продуктов в широком диапазоне низких температур. Это позволяет готовить домашние снеки, сухофрукты или вяленое мясо. Технология сохраняет витамины и натуральный вкус продуктов.





Устройство оснащено 5 уровнями защиты, включая защиту от перегрева, скачков напряжения и случайного включения. Все системы безопасности работают автоматически и делают процесс приготовления максимально безопасным. Вы можете готовить уверенно и без лишних забот.

