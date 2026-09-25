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Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый

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Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 1
Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 2
Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 3
Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 4
Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 5
Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 6
Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 7
Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 8
Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 9
Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2100
Цвет
серебристый
Комплектация
аэрогриль, камень для пиццы, лопатка, резка, корзина для гриля, документация, упаковка
Нагревательный элемент
галогеновый
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 1
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 2
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 3
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 4
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 5
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 6
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 7
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 8
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 9
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732795
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый
10 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2100
Цвет
серебристый
Комплектация
аэрогриль, камень для пиццы, лопатка, резка, корзина для гриля, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
380
Таймер
да
Нагревательный элемент
галогеновый
Особенности
2 ТЭНа, верхний инфракрасный нагреватель, керамическое покрытие корзины гриль
Габариты (ШxВxГ), мм
600x500x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х33
Вес, кг.
12.2

Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый

Аэрогриль Rondell - это инновационный прибор, созданный для любителей качественной и здоровой еды. С мощностью 2100 Вт он обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что позволяет готовить разнообразные блюда с минимальным использованием масла. Максимальная температура нагрева составляет впечатляющие 380 °C, что идеально подходит для быстрого запекания и жарки, в то время как минимальная температура 40 °C открывает возможности для медленного приготовления и размораживания. Аэрогриль оснащен современным сенсорным управлением, которое делает процесс выбора нужного режима простым и удобным. С весом 12,2 кг, он устойчив и надежен в эксплуатации, а эргономичный дизайн гармонично вписывается в любой интерьер кухни. Бренд Rondell зарекомендовал себя как производитель качественной кухонной техники, и этот аэрогриль не исключение. Он станет верным помощником на вашей кухне, позволяя вам наслаждаться разнообразием блюд с бархатистой корочкой и сочной начинкой.



Теги товара: с двумя ТЭНами

Отзывы о товаре Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2100
Цвет
серебристый
Комплектация
аэрогриль, камень для пиццы, лопатка, резка, корзина для гриля, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
380
Таймер
да
Нагревательный элемент
галогеновый
Развернуть
Особенности
2 ТЭНа, верхний инфракрасный нагреватель, керамическое покрытие корзины гриль
Габариты (ШxВxГ), мм
600x500x330
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Rondell - это инновационный прибор, созданный для любителей качественной и здоровой еды. С мощностью 2100 Вт он обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что позволяет готовить разнообразные блюда с минимальным использованием масла. Максимальная температура нагрева составляет впечатляющие 380 °C, что идеально подходит для быстрого запекания и жарки, в то время как минимальная температура 40 °C открывает возможности для медленного приготовления и размораживания. Аэрогриль оснащен современным сенсорным управлением, которое делает процесс выбора нужного режима простым и удобным. С весом 12,2 кг, он устойчив и надежен в эксплуатации, а эргономичный дизайн гармонично вписывается в любой интерьер кухни. Бренд Rondell зарекомендовал себя как производитель качественной кухонной техники, и этот аэрогриль не исключение. Он станет верным помощником на вашей кухне, позволяя вам наслаждаться разнообразием блюд с бархатистой корочкой и сочной начинкой.


Теги товара: с двумя ТЭНами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый – стоимость товара 10990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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