Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый
Аэрогриль Rondell - это инновационный прибор, созданный для любителей качественной и здоровой еды. С мощностью 2100 Вт он обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что позволяет готовить разнообразные блюда с минимальным использованием масла. Максимальная температура нагрева составляет впечатляющие 380 °C, что идеально подходит для быстрого запекания и жарки, в то время как минимальная температура 40 °C открывает возможности для медленного приготовления и размораживания. Аэрогриль оснащен современным сенсорным управлением, которое делает процесс выбора нужного режима простым и удобным. С весом 12,2 кг, он устойчив и надежен в эксплуатации, а эргономичный дизайн гармонично вписывается в любой интерьер кухни. Бренд Rondell зарекомендовал себя как производитель качественной кухонной техники, и этот аэрогриль не исключение. Он станет верным помощником на вашей кухне, позволяя вам наслаждаться разнообразием блюд с бархатистой корочкой и сочной начинкой.
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Теги товара: с двумя ТЭНами
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Теги товара: с двумя ТЭНами
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