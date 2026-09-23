Аэрогриль Philips HD9270/00 6.2л 2000Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732786
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
315x307x403
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х37х4
Вес, кг.
7.4
Описание товара Аэрогриль Philips HD9270/00 6.2л 2000Вт белый
Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
315x307x403
Страна производитель
Китай
Philips представляет мультипечь №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль Philips HD9270/00 6.2л 2000Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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