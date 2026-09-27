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Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ

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Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ - фото 1
Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ - фото 2
Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ - фото 3
Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
белый
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ - фото 1
  • Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ - фото 2
  • Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ - фото 3
  • Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739760
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
белый
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
разогрев
Габариты (ШxВxГ), мм
32.4x40.7x39.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х32
Вес, кг.
10.1

Описание товара Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ

Аэрогриль Haier — универсальный помощник для вашей кухни. Вместительная чаша на 7 литров позволяет готовить на всю семью или встречу с друзьями, а наличие сразу двух чаш удобно для одновременного приготовления разных блюд. Мощность 1700 Вт обеспечивает быстрый результат, а регулировка температуры от 80 до 200 °C подойдёт для широкого спектра рецептов — от нежного приготовления на пару до хрустящей корочки. Сенсорное управление интуитивно понятно, поэтому готовить легко и приятно. Поддержание тепла сохранит блюда горячими, а таймер избавит от необходимости следить за временем. Корпус в стильном белом цвете отлично впишется в любую кухню, а компактный вес в 7 кг позволяет удобно перемещать прибор.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
белый
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
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Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
разогрев
Габариты (ШxВxГ), мм
32.4x40.7x39.5см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Haier — универсальный помощник для вашей кухни. Вместительная чаша на 7 литров позволяет готовить на всю семью или встречу с друзьями, а наличие сразу двух чаш удобно для одновременного приготовления разных блюд. Мощность 1700 Вт обеспечивает быстрый результат, а регулировка температуры от 80 до 200 °C подойдёт для широкого спектра рецептов — от нежного приготовления на пару до хрустящей корочки. Сенсорное управление интуитивно понятно, поэтому готовить легко и приятно. Поддержание тепла сохранит блюда горячими, а таймер избавит от необходимости следить за временем. Корпус в стильном белом цвете отлично впишется в любую кухню, а компактный вес в 7 кг позволяет удобно перемещать прибор.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
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Отзывы


Аэрогриль Haier HAF-701 белый, 1700 Вт, 7 л, сенсор, 11 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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