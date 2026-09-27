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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2300
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739761
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Описание товара Аэрогриль Haier HAF-700 черный, 2300 Вт, 7 л, сенсор, 10 программ
Аэрогриль Haier — это мощное сочетание современных технологий и вместительности. Благодаря объёму на 7 литров устройство легко справится с приготовлением блюд для всей семьи или компании друзей, а продуманная мощность в 2300 Вт подарит быстрый результат. Изменяйте температуру от 80 до 200 °C под любые рецепты — поджаристая корочка или деликатная паровая обработка тебе по плечу. Сенсорное управление позволяет легко контролировать процесс, а наличие таймера делает приготовление необременительным. Приготовление на пару расширяет список здоровых рецептов. Компактный для своих возможностей (всего 5,7 кг), аэрогриль выполнен в стильном чёрном цвете и органично впишется в любую кухню.
Аэрогриль Haier — это мощное сочетание современных технологий и вместительности. Благодаря объёму на 7 литров устройство легко справится с приготовлением блюд для всей семьи или компании друзей, а продуманная мощность в 2300 Вт подарит быстрый результат. Изменяйте температуру от 80 до 200 °C под любые рецепты — поджаристая корочка или деликатная паровая обработка тебе по плечу. Сенсорное управление позволяет легко контролировать процесс, а наличие таймера делает приготовление необременительным. Приготовление на пару расширяет список здоровых рецептов. Компактный для своих возможностей (всего 5,7 кг), аэрогриль выполнен в стильном чёрном цвете и органично впишется в любую кухню.
Аэрогриль Haier HAF-700 черный, 2300 Вт, 7 л, сенсор, 10 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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