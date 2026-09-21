Top.Mail.Ru
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 1
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 2
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 3
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 4
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 5
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 6
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 7
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 8
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 9
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 10
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 11
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 12
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 13
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 14
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 15
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 16
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 17
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 18
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 19
Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 1
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 2
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 3
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 4
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 5
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 6
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 7
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 8
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 9
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 10
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 11
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 12
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 13
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 14
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 15
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 16
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 17
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 18
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 19
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703934
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогриль
Размеры в упаковке, см
49х48х38
Вес, кг.
11.7

Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный

Аэрогрили – технологичные устройства, в которых совмещены функции духового шкафа, СВЧ-печи, мангала, сковороды. Приборы, выпускаемые известными брендами, помогают хозяйкам без труда зажарить мясо или рыбу, потушить овощи, испечь кексы, приготовить рис на пару и другие угощения.

Отзывы о товаре Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогриль
Описание
Аэрогрили – технологичные устройства, в которых совмещены функции духового шкафа, СВЧ-печи, мангала, сковороды. Приборы, выпускаемые известными брендами, помогают хозяйкам без труда зажарить мясо или рыбу, потушить овощи, испечь кексы, приготовить рис на пару и другие угощения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Hyundai HYF-9089 2400Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...