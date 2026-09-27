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Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH купить с доставкой в Москве
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Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH

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Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH - фото 1
Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH - фото 2
Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH - фото 3
Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH - фото 4
Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, документация
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH - фото 1
  • Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH - фото 2
  • Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH - фото 3
  • Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH - фото 4
  • Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739873
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, документация
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
нескользящие ножки
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 375 x 390 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х44х38
Вес, кг.
12.9

Описание товара Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH

Аэрогриль Ariete — находка для тех, кто ценит сочные блюда с аппетитной корочкой без масла. Объём чаши 7 литров идеально подойдёт как для семейных ужинов, так и для вечеринок с друзьями. Мощность 1800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и сокращает время приготовления, а диапазон температуры от 80 до 200°C позволяет готовить деликатные и хрустящие блюда. Таймер избавит от необходимости следить за временем — всё под контролем! Сенсорное управление делает процесс интуитивно понятным. Белоснежный корпус украсит любую кухню. Надёжный ТЭН быстро разогревает прибор, а при весе 5,28 кг аэрогриль остаётся достаточно мобильным. Ariete — искусство готовить вкусно и легко!



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, документация
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
нескользящие ножки
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 375 x 390 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Ariete — находка для тех, кто ценит сочные блюда с аппетитной корочкой без масла. Объём чаши 7 литров идеально подойдёт как для семейных ужинов, так и для вечеринок с друзьями. Мощность 1800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и сокращает время приготовления, а диапазон температуры от 80 до 200°C позволяет готовить деликатные и хрустящие блюда. Таймер избавит от необходимости следить за временем — всё под контролем! Сенсорное управление делает процесс интуитивно понятным. Белоснежный корпус украсит любую кухню. Надёжный ТЭН быстро разогревает прибор, а при весе 5,28 кг аэрогриль остаётся достаточно мобильным. Ariete — искусство готовить вкусно и легко!


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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