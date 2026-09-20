Аэрогриль Kitfort КТ-2239
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2239
Стильный и компактный аэрогриль Kitfort КТ-2239 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница, духовка и сушилка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Аэрогриль обладает мощностью 1700 Вт, благодаря чему приготовление не займёт много времени. Корзина ёмкостью на 4,5 л хватит, чтобы накормить семью! Готовьте мясо, птицу, рыбу, морепродукты, овощи и даже разнообразную выпечку или пиццу. В аэрогриле есть специальная программа для сушки фруктов, овощей, ягод, грибов и мяса с таймером от 2 до 24 часов и температурой от 40 до 80 C.. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащён сенсорным управлением. Автоматические программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные под конкретные блюда. Также есть ручная настройка. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования, а блюда можно готовить практически без добавления масла. Поддон с корзиной легко вынимаются и моются. Для удобного и безопасного извлечения корзины конструкцией предусмотрена специальная кнопка, закрываемая защитной крышкой. Аэрогриль КТ-2239 имеет оригинальную форму и лаконичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
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