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Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л купить с доставкой в Москве
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Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л

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Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л - фото 1
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л - фото 2
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л - фото 3
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л - фото 4
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1300
Цвет
белый
Комплектация
съемная чаша с ручкой и антипригарным покрытием, решетка для гриля, буклет с рецептами
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л - фото 1
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л - фото 2
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л - фото 3
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л - фото 4
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713996
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1300
Цвет
белый
Комплектация
съемная чаша с ручкой и антипригарным покрытием, решетка для гриля, буклет с рецептами
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
поддержание температуры, смотровое окно, антипригарное покрытие
Габариты (ШxВxГ), мм
330х350х230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х31
Вес, кг.
5.77

Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л

Позвольте представить вам Ariete 4626/03 — настоящую революцию на вашей кухне, которая навсегда изменит ваше представление о приготовлении любимых блюд. Этот прибор сочетает в себе мощь, элегантный дизайн и невероятную простоту использования, открывая безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Сердцем этой модели является мощный нагревательный элемент на 1300 ватт, который обеспечивает мгновенный разогрев и равномерную циркуляцию горячего воздуха по всей корзине. Благодаря этому вам больше не потребуется большое количество масла для получения хрустящей и аппетитной корочки. Ваши блюда станут значительно полезнее, сохранив при этом насыщенный вкус и сочность. Вместительная шестилитровая корзина позволяет готовить порции для всей семьи. Вы сможете одновременно приготовить до двух с половиной килограммов картофельных ломтиков, что делает прибор идеальным решением не только для повседневных обедов, но и для приема гостей. Управление прибором реализовано через интуитивно понятную сенсорную панель, которая придает устройству современный вид и обеспечивает легкое и точное взаимодействие. Вы с легкостью сможете задать необходимую температуру в широком диапазоне от 35 до 200 градусов, что позволяет не только жарить, но и сушить фрукты, подогревать уже приготовленные блюда или заниматься деликатной выпечкой. Таймер с функцией автоматического отключения даст вам полную свободу — просто установите время и занимайтесь другими делами, не беспокоясь о том, что еда подгорит. Особого внимания заслуживают восемь предустановленных автоматических программ. Они разработаны для того, чтобы добиться идеального результата в одно касание. Хрустящая рыба с золотистой корочкой, сочное мясо с аппетитной румяной поверхностью, нежные десерты и даже домашняя пицца — все это теперь доступно без лишних хлопот. Специальный режим гриля позволит вам готовить стейки и овощи с эффектом настоящего открытого огня. А через удобное смотровое окно вы в любой момент сможете проконтролировать процесс приготовления, не прерывая его и не выпуская тепло. Ariete 4626/03 — это ваш личный профессиональный повар, который берет на себя все рутинные операции. Она станет незаменимым помощником для тех, кто ценит свое время, заботится о здоровье семьи и любит радовать близких разнообразной и вкусной едой. Это не просто прибор, это инвестиция в ваше кулинарное благополучие и новый уровень комфорта на кухне.



Теги товара: 6 л, с тэном

Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1300
Цвет
белый
Комплектация
съемная чаша с ручкой и антипригарным покрытием, решетка для гриля, буклет с рецептами
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Развернуть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
поддержание температуры, смотровое окно, антипригарное покрытие
Габариты (ШxВxГ), мм
330х350х230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Позвольте представить вам Ariete 4626/03 — настоящую революцию на вашей кухне, которая навсегда изменит ваше представление о приготовлении любимых блюд. Этот прибор сочетает в себе мощь, элегантный дизайн и невероятную простоту использования, открывая безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Сердцем этой модели является мощный нагревательный элемент на 1300 ватт, который обеспечивает мгновенный разогрев и равномерную циркуляцию горячего воздуха по всей корзине. Благодаря этому вам больше не потребуется большое количество масла для получения хрустящей и аппетитной корочки. Ваши блюда станут значительно полезнее, сохранив при этом насыщенный вкус и сочность. Вместительная шестилитровая корзина позволяет готовить порции для всей семьи. Вы сможете одновременно приготовить до двух с половиной килограммов картофельных ломтиков, что делает прибор идеальным решением не только для повседневных обедов, но и для приема гостей. Управление прибором реализовано через интуитивно понятную сенсорную панель, которая придает устройству современный вид и обеспечивает легкое и точное взаимодействие. Вы с легкостью сможете задать необходимую температуру в широком диапазоне от 35 до 200 градусов, что позволяет не только жарить, но и сушить фрукты, подогревать уже приготовленные блюда или заниматься деликатной выпечкой. Таймер с функцией автоматического отключения даст вам полную свободу — просто установите время и занимайтесь другими делами, не беспокоясь о том, что еда подгорит. Особого внимания заслуживают восемь предустановленных автоматических программ. Они разработаны для того, чтобы добиться идеального результата в одно касание. Хрустящая рыба с золотистой корочкой, сочное мясо с аппетитной румяной поверхностью, нежные десерты и даже домашняя пицца — все это теперь доступно без лишних хлопот. Специальный режим гриля позволит вам готовить стейки и овощи с эффектом настоящего открытого огня. А через удобное смотровое окно вы в любой момент сможете проконтролировать процесс приготовления, не прерывая его и не выпуская тепло. Ariete 4626/03 — это ваш личный профессиональный повар, который берет на себя все рутинные операции. Она станет незаменимым помощником для тех, кто ценит свое время, заботится о здоровье семьи и любит радовать близких разнообразной и вкусной едой. Это не просто прибор, это инвестиция в ваше кулинарное благополучие и новый уровень комфорта на кухне.


Теги товара: 6 л, с тэном
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