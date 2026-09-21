Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462603AR0), 6л

Позвольте представить вам Ariete 4626/03 — настоящую революцию на вашей кухне, которая навсегда изменит ваше представление о приготовлении любимых блюд. Этот прибор сочетает в себе мощь, элегантный дизайн и невероятную простоту использования, открывая безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Сердцем этой модели является мощный нагревательный элемент на 1300 ватт, который обеспечивает мгновенный разогрев и равномерную циркуляцию горячего воздуха по всей корзине. Благодаря этому вам больше не потребуется большое количество масла для получения хрустящей и аппетитной корочки. Ваши блюда станут значительно полезнее, сохранив при этом насыщенный вкус и сочность. Вместительная шестилитровая корзина позволяет готовить порции для всей семьи. Вы сможете одновременно приготовить до двух с половиной килограммов картофельных ломтиков, что делает прибор идеальным решением не только для повседневных обедов, но и для приема гостей. Управление прибором реализовано через интуитивно понятную сенсорную панель, которая придает устройству современный вид и обеспечивает легкое и точное взаимодействие. Вы с легкостью сможете задать необходимую температуру в широком диапазоне от 35 до 200 градусов, что позволяет не только жарить, но и сушить фрукты, подогревать уже приготовленные блюда или заниматься деликатной выпечкой. Таймер с функцией автоматического отключения даст вам полную свободу — просто установите время и занимайтесь другими делами, не беспокоясь о том, что еда подгорит. Особого внимания заслуживают восемь предустановленных автоматических программ. Они разработаны для того, чтобы добиться идеального результата в одно касание. Хрустящая рыба с золотистой корочкой, сочное мясо с аппетитной румяной поверхностью, нежные десерты и даже домашняя пицца — все это теперь доступно без лишних хлопот. Специальный режим гриля позволит вам готовить стейки и овощи с эффектом настоящего открытого огня. А через удобное смотровое окно вы в любой момент сможете проконтролировать процесс приготовления, не прерывая его и не выпуская тепло. Ariete 4626/03 — это ваш личный профессиональный повар, который берет на себя все рутинные операции. Она станет незаменимым помощником для тех, кто ценит свое время, заботится о здоровье семьи и любит радовать близких разнообразной и вкусной едой. Это не просто прибор, это инвестиция в ваше кулинарное благополучие и новый уровень комфорта на кухне.