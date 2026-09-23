Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-9084 12л 3000Вт черный
Аэрогриль HYUNDAI — это современное кухонное устройство, предназначенное для любителей здоровой и вкусной пищи. С мощностью в 3000 Вт, данный аэрогриль обеспечивает быстрое и равномерное приготовление блюд, экономя ваше время и усилия на кухне. Бренд Hyundai славится высоким качеством и надежностью своей техники, и аэрогриль не является исключением. Он предлагает широкий диапазон температур от 40 °C до 200 °C, позволяя как мягкое разогревание, так и интенсивное запекание. Функциональность устройства увеличивается за счет удобного сенсорного управления, которое делает настройку и контроль температуры максимально комфортными и точными. Эргономичный дизайн аэрогриля HYUNDAI впишется в интерьер любой кухни, а высокие технологические характеристики гарантируют долговечное и бесперебойное использование. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и современный стиль.
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Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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