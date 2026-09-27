Аэрогриль Polaris PAF 6006DW 2000Вт темно-серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
серый
Комплектация
Чаша, корзина для жарки, решетка, инструкция
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739799
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
серый
Комплектация
Чаша, корзина для жарки, решетка, инструкция
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Антипригарное покрытие, технология Rapid Air, защита от перегрева
Габариты (ШxВxГ), мм
322х377х414 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х38х32
Вес, кг.
6.3
Описание товара Аэрогриль Polaris PAF 6006DW 2000Вт темно-серый
Аэрогриль Polaris мощностью 2000 Вт — практичное решение для приготовления разнообразных блюд. Вместительная чаша объёмом 6 л подойдёт для домашних порций, а один нагревательный элемент-ТЭН обеспечивает рабочий диапазон температур от 80 до 200 °C. Температура легко регулируется, а сенсорное управление делает настройку понятной и удобной. Таймер помогает контролировать процесс приготовления, функция поддержания тепла сохраняет блюдо тёплым, а приготовление на пару добавляет новые возможности для повседневного меню. Стильный серый цвет гармонично впишется в интерьер кухни.
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Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
серый
Комплектация
Чаша, корзина для жарки, решетка, инструкция
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Антипригарное покрытие, технология Rapid Air, защита от перегрева
Габариты (ШxВxГ), мм
322х377х414 мм
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Polaris мощностью 2000 Вт — практичное решение для приготовления разнообразных блюд. Вместительная чаша объёмом 6 л подойдёт для домашних порций, а один нагревательный элемент-ТЭН обеспечивает рабочий диапазон температур от 80 до 200 °C. Температура легко регулируется, а сенсорное управление делает настройку понятной и удобной. Таймер помогает контролировать процесс приготовления, функция поддержания тепла сохраняет блюдо тёплым, а приготовление на пару добавляет новые возможности для повседневного меню. Стильный серый цвет гармонично впишется в интерьер кухни.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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