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Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ

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Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ - фото 1
Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ - фото 2
Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ - фото 1
  • Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ - фото 2
  • Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739764
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Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
315х480х390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.38х0.34
Вес, кг.
3

Описание товара Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ

Аэрогриль JVC — настоящая находка для тех, кто ценит функциональность и простор в кухонной технике. Благодаря внушительной мощности в 3400 Вт этот прибор быстро справляется даже со сложными блюдами, а объём 12 литров позволяет готовить большие порции для всей семьи. Регулировка температуры от 60 до 200 °C делает аэрогриль универсальным: от нежного приготовления на пару до румяной хрустящей корочки, всё под вашим контролем. Сенсорное управление превращает процесс готовки в удовольствие — нужен всего один лёгкий жест. Таймер позволит не переживать за время готовки, а две чаши и два нагревательных элемента расширяют кулинарные возможности. Чёрный корпус выглядит стильно и элегантно на любой кухне. Вес 10,4 кг гарантирует устойчивость на поверхности. Готовьте на пару, запекайте, экспериментируйте с режимами — аэрогриль JVC легко справится с любыми задачами!



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ




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Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
3400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
315х480х390
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль JVC — настоящая находка для тех, кто ценит функциональность и простор в кухонной технике. Благодаря внушительной мощности в 3400 Вт этот прибор быстро справляется даже со сложными блюдами, а объём 12 литров позволяет готовить большие порции для всей семьи. Регулировка температуры от 60 до 200 °C делает аэрогриль универсальным: от нежного приготовления на пару до румяной хрустящей корочки, всё под вашим контролем. Сенсорное управление превращает процесс готовки в удовольствие — нужен всего один лёгкий жест. Таймер позволит не переживать за время готовки, а две чаши и два нагревательных элемента расширяют кулинарные возможности. Чёрный корпус выглядит стильно и элегантно на любой кухне. Вес 10,4 кг гарантирует устойчивость на поверхности. Готовьте на пару, запекайте, экспериментируйте с режимами — аэрогриль JVC легко справится с любыми задачами!


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
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Отзывы


Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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