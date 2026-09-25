Аэрогриль BRAYER BR2044 черный
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Комплектация
решетка, поддон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб.
В наличии
Код товара: 737563
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6 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Комплектация
решетка, поддон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х36
Вес, кг.
7.6
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2044 черный
Аэрогриль Brayer — сочетание мощности 1700 Вт и вместительной чаши на 8 литров. Благодаря двойному нагревательному элементу блюда быстро и равномерно запекаются, а регулировка температуры позволяет подобрать идеальный режим для каждого рецепта. Сенсорное управление делает каждое прикосновение простым и интуитивным, а серебристый корпус отлично впишется в любой кухонный интерьер. Таймер и функция поддержания тепла освобождают от необходимости постоянно следить за процессом — всё всегда будет готово вовремя и останется горячим. Особенно оценят этот аэрогриль те, кто любит разнообразие — ведь он не только запекает, но и позволяет готовить на пару. Один прибор — множество возможностей!
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Комплектация
решетка, поддон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Brayer — сочетание мощности 1700 Вт и вместительной чаши на 8 литров. Благодаря двойному нагревательному элементу блюда быстро и равномерно запекаются, а регулировка температуры позволяет подобрать идеальный режим для каждого рецепта. Сенсорное управление делает каждое прикосновение простым и интуитивным, а серебристый корпус отлично впишется в любой кухонный интерьер. Таймер и функция поддержания тепла освобождают от необходимости постоянно следить за процессом — всё всегда будет готово вовремя и останется горячим. Особенно оценят этот аэрогриль те, кто любит разнообразие — ведь он не только запекает, но и позволяет готовить на пару. Один прибор — множество возможностей!
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Купить Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - по цене 6910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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