Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ
Аэрогриль VITEK — ваш надёжный помощник для приготовления вкусных и полезных блюд. Мощность 1500 Вт и точная регулировка температуры от 50 до 200 °C позволяют экспериментировать с меню: от деликатных запеканок до золотистой курочки. Вместительный объём 5 литров отлично подойдёт для семейных ужинов, а благодаря всего одной чаше уход за устройством не займёт много времени. Сенсорное управление делает использование аэрогриля особенно приятным — все настройки под рукой, никаких лишних движений. Современный ТЭН обеспечивает равномерный нагрев, а встроенный таймер освободит ваши руки для других дел на кухне. Лёгкий, вес всего 4 кг, стильный в белом цвете — не просто техника, а настоящий акцент для вашей кухни.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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