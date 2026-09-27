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Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ

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Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 1
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 2
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 3
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 4
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 5
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 6
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 7
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 8
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 9
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 10
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 11
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 12
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 13
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 14
Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
инструкция по эксплуатации, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 1
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 2
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 3
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 4
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 5
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 6
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 7
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 8
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 9
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 10
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 11
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 12
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 13
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 14
  • Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739831
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
инструкция по эксплуатации, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
программ/режимов 13
Габариты (ШxВxГ), мм
300 ? 360 ? 280 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х34
Вес, кг.
5.78

Описание товара Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ

Аэрогриль VITEK — ваш надёжный помощник для приготовления вкусных и полезных блюд. Мощность 1500 Вт и точная регулировка температуры от 50 до 200 °C позволяют экспериментировать с меню: от деликатных запеканок до золотистой курочки. Вместительный объём 5 литров отлично подойдёт для семейных ужинов, а благодаря всего одной чаше уход за устройством не займёт много времени. Сенсорное управление делает использование аэрогриля особенно приятным — все настройки под рукой, никаких лишних движений. Современный ТЭН обеспечивает равномерный нагрев, а встроенный таймер освободит ваши руки для других дел на кухне. Лёгкий, вес всего 4 кг, стильный в белом цвете — не просто техника, а настоящий акцент для вашей кухни.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
инструкция по эксплуатации, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
программ/режимов 13
Габариты (ШxВxГ), мм
300 ? 360 ? 280 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль VITEK — ваш надёжный помощник для приготовления вкусных и полезных блюд. Мощность 1500 Вт и точная регулировка температуры от 50 до 200 °C позволяют экспериментировать с меню: от деликатных запеканок до золотистой курочки. Вместительный объём 5 литров отлично подойдёт для семейных ужинов, а благодаря всего одной чаше уход за устройством не займёт много времени. Сенсорное управление делает использование аэрогриля особенно приятным — все настройки под рукой, никаких лишних движений. Современный ТЭН обеспечивает равномерный нагрев, а встроенный таймер освободит ваши руки для других дел на кухне. Лёгкий, вес всего 4 кг, стильный в белом цвете — не просто техника, а настоящий акцент для вашей кухни.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Vitek VT-AF4001 белый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 12 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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