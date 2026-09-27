Top.Mail.Ru
Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 1
Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 2
Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 3
Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 4
Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 5
Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 6
Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 7
Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 1
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 2
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 3
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 4
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 5
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 6
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 7
  • Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739762
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Удлиненная форма, для сохранения большого объема корзины при компактном размещении. Окошко и подсветка для визуального контроля без открытия камеры, а так же замок для защиты от детей. Антипригарное покрытие для легкой очистки.
Габариты (ШxВxГ), мм
0.54x0.35x0.37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х37х35
Вес, кг.
7.9

Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный

Аэрогриль Hyundai — ваш универсальный помощник для современной кухни. Благодаря объёму чаши 8 литров и двум чашам вы легко приготовите обед для всей семьи или одновременно несколько блюд. Мощность 1700 Вт делает аэрогриль по-настоящему быстрым и эффективным, а минимальная температура нагрева в 50 °C и максимальная в 200 °C позволяют готовить как нежные десерты, так и аппетитные мясные блюда. Сенсорное управление — максимум комфорта и точности, а регулировка температуры поможет подобрать идеальный режим для каждого блюда. Необычайно удобно, что предусмотрено приготовление на пару: здоровая пища теперь готовится легко. Таймер избавит вас от необходимости следить за процессом. Надёжный нагревательный элемент ТЭН и стильный чёрный цвет делают модель не только функциональной, но и эффектной на кухне.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Удлиненная форма, для сохранения большого объема корзины при компактном размещении. Окошко и подсветка для визуального контроля без открытия камеры, а так же замок для защиты от детей. Антипригарное покрытие для легкой очистки.
Габариты (ШxВxГ), мм
0.54x0.35x0.37
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Hyundai — ваш универсальный помощник для современной кухни. Благодаря объёму чаши 8 литров и двум чашам вы легко приготовите обед для всей семьи или одновременно несколько блюд. Мощность 1700 Вт делает аэрогриль по-настоящему быстрым и эффективным, а минимальная температура нагрева в 50 °C и максимальная в 200 °C позволяют готовить как нежные десерты, так и аппетитные мясные блюда. Сенсорное управление — максимум комфорта и точности, а регулировка температуры поможет подобрать идеальный режим для каждого блюда. Необычайно удобно, что предусмотрено приготовление на пару: здоровая пища теперь готовится легко. Таймер избавит вас от необходимости следить за процессом. Надёжный нагревательный элемент ТЭН и стильный чёрный цвет делают модель не только функциональной, но и эффектной на кухне.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...