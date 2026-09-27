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Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk купить с доставкой в Москве
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Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk

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Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk - фото 1
Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk - фото 2
Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk - фото 3
Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk - фото 4
Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk - фото 1
  • Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk - фото 2
  • Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk - фото 3
  • Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk - фото 4
  • Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739869
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
130
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматическое отключение, отложенный запуск, защита от перегрева, Shake, 9 предустановленных программ: замороженный картофель фри, свежий картофель, куриное мясо, бифштекс/красное мясо, пицца, сладости, рыба, нагрев/поддержание тепла, гриль
Габариты (ШxВxГ), мм
260 x 345 x 290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х34
Вес, кг.
5.33

Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk

Откройте для себя новый уровень кулинарного мастерства на вашей кухне с аэрофритюрницей Ariete 4633/00. Этот современный прибор станет вашим верным помощником в приготовлении бесчисленного множества блюд, позволяя наслаждаться любимым вкусом хрустящих и аппетитных деликатесов, но с минимальным использованием масла. Принцип работы устройства основан на циркуляции раскаленного воздуха, который равномерно окружает продукты со всех сторон, обеспечивая идеальную прожарку и ту самую золотистую корочку, которую мы так ценим. Благодаря внушительной емкости корзины объемом четыре литра вы сможете без труда приготовить обед или ужин для всей семьи. Это позволяет за один раз поджарить до полутора килограммов картофельных ломтиков, что идеально подходит для приема гостей или просто для создания вкусного и сытного блюда без необходимости готовить порциями. Мощность прибора составляет 1400 Вт, что гарантирует быстрый нагрев и интенсивную циркуляцию воздуха для безупречного результата в сжатые сроки. Управление аэрофритюрницей интуитивно понятное и современное, благодаря сенсорной панели. Вы с легкостью сможете выставить необходимую температуру в диапазоне от 130 до 200 градусов, подобрав идеальный режим для любого типа продуктов. Встроенный таймер даст вам полную свободу – просто установите его и занимайтесь своими делами, пока устройство готовит. А функция отложенного запуска позволяет заранее запрограммировать начало приготовления, чтобы горячее и ароматное блюдо было готово точно к вашему приходу домой.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
130
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматическое отключение, отложенный запуск, защита от перегрева, Shake, 9 предустановленных программ: замороженный картофель фри, свежий картофель, куриное мясо, бифштекс/красное мясо, пицца, сладости, рыба, нагрев/поддержание тепла, гриль
Габариты (ШxВxГ), мм
260 x 345 x 290 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень кулинарного мастерства на вашей кухне с аэрофритюрницей Ariete 4633/00. Этот современный прибор станет вашим верным помощником в приготовлении бесчисленного множества блюд, позволяя наслаждаться любимым вкусом хрустящих и аппетитных деликатесов, но с минимальным использованием масла. Принцип работы устройства основан на циркуляции раскаленного воздуха, который равномерно окружает продукты со всех сторон, обеспечивая идеальную прожарку и ту самую золотистую корочку, которую мы так ценим. Благодаря внушительной емкости корзины объемом четыре литра вы сможете без труда приготовить обед или ужин для всей семьи. Это позволяет за один раз поджарить до полутора килограммов картофельных ломтиков, что идеально подходит для приема гостей или просто для создания вкусного и сытного блюда без необходимости готовить порциями. Мощность прибора составляет 1400 Вт, что гарантирует быстрый нагрев и интенсивную циркуляцию воздуха для безупречного результата в сжатые сроки. Управление аэрофритюрницей интуитивно понятное и современное, благодаря сенсорной панели. Вы с легкостью сможете выставить необходимую температуру в диапазоне от 130 до 200 градусов, подобрав идеальный режим для любого типа продуктов. Встроенный таймер даст вам полную свободу – просто установите его и занимайтесь своими делами, пока устройство готовит. А функция отложенного запуска позволяет заранее запрограммировать начало приготовления, чтобы горячее и ароматное блюдо было готово точно к вашему приходу домой.


Теги товара: с тэном
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