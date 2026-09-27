Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk
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Характеристики
Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk
Откройте для себя новый уровень кулинарного мастерства на вашей кухне с аэрофритюрницей Ariete 4633/00. Этот современный прибор станет вашим верным помощником в приготовлении бесчисленного множества блюд, позволяя наслаждаться любимым вкусом хрустящих и аппетитных деликатесов, но с минимальным использованием масла. Принцип работы устройства основан на циркуляции раскаленного воздуха, который равномерно окружает продукты со всех сторон, обеспечивая идеальную прожарку и ту самую золотистую корочку, которую мы так ценим. Благодаря внушительной емкости корзины объемом четыре литра вы сможете без труда приготовить обед или ужин для всей семьи. Это позволяет за один раз поджарить до полутора килограммов картофельных ломтиков, что идеально подходит для приема гостей или просто для создания вкусного и сытного блюда без необходимости готовить порциями. Мощность прибора составляет 1400 Вт, что гарантирует быстрый нагрев и интенсивную циркуляцию воздуха для безупречного результата в сжатые сроки. Управление аэрофритюрницей интуитивно понятное и современное, благодаря сенсорной панели. Вы с легкостью сможете выставить необходимую температуру в диапазоне от 130 до 200 градусов, подобрав идеальный режим для любого типа продуктов. Встроенный таймер даст вам полную свободу – просто установите его и занимайтесь своими делами, пока устройство готовит. А функция отложенного запуска позволяет заранее запрограммировать начало приготовления, чтобы горячее и ароматное блюдо было готово точно к вашему приходу домой.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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