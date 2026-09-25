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Аэрогриль BRAYER BR2042 черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль BRAYER BR2042 черный

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Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 1
Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 2
Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 3
Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 4
Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 5
Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 6
Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 1
  • Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 2
  • Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 3
  • Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 4
  • Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 5
  • Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 6
  • Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737561
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аэрогриль BRAYER BR2042 черный
6 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х35
Вес, кг.
6.6

Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2042 черный

Аэрогриль Brayer с мощностью 1800 Вт быстро справляется даже с большими порциями – вместительная чаша на 8 литров идеально подходит для семейных ужинов и дружеских встреч. Сенсорное управление и широкий диапазон температур от 80 до 200 °C позволяют точно подобрать режим под любое блюдо. Функция приготовления на пару делает аэрогриль универсальным помощником для тех, кто заботится о здоровом питании. Таймер гарантирует удобство, а поддержание тепла — всегда горячее и свежеприготовленное блюдо. Классический чёрный цвет стильно впишется в любую кухню.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BRAYER BR2042 черный




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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
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Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Brayer с мощностью 1800 Вт быстро справляется даже с большими порциями – вместительная чаша на 8 литров идеально подходит для семейных ужинов и дружеских встреч. Сенсорное управление и широкий диапазон температур от 80 до 200 °C позволяют точно подобрать режим под любое блюдо. Функция приготовления на пару делает аэрогриль универсальным помощником для тех, кто заботится о здоровом питании. Таймер гарантирует удобство, а поддержание тепла — всегда горячее и свежеприготовленное блюдо. Классический чёрный цвет стильно впишется в любую кухню.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BRAYER BR2042 черный - купить по цене 6190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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