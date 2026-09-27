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Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л купить с доставкой в Москве
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Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л

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Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л - фото 1
Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л - фото 2
Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л - фото 3
Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л - фото 4
Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, документация, поварная книга
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л - фото 1
  • Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л - фото 2
  • Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л - фото 3
  • Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л - фото 4
  • Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739871
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, документация, поварная книга
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматическое отключение, отложенный запуск, защита от перегрева, Shake, 9 предустановленных программ: замороженный картофель фри, свежий картофель, куриное мясо, бифштекс/красное мясо, пицца, сладости, рыба, нагрев/поддержание тепла, гриль
Габариты (ШxВxГ), мм
260 x 345 x 290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х41
Вес, кг.
14.9

Описание товара Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л

Откройте для себя новый уровень кулинарного мастерства с аэрофритюрницей Ariete 4633/03 — вашим умным помощником на кухне, который превращает процесс приготовления в настоящее искусство. Благодаря передовой технологии циркуляции горячего воздуха вы сможете наслаждаться любимыми блюдами с хрустящей корочкой и нежнейшей текстурой внутри, используя минимальное количество масла. Это не просто прибор, а ваш личный повар, заботящийся о здоровье и разнообразии вашего меню. Вместительная четырехлитровая корзина с антипригарным покрытием легко вмещает до полутора килограммов картофельных ломтиков, что делает устройство идеальным для семьи или приема гостей. Съемная чаша не только упрощает процесс сервировки, но и обеспечивает легкую и тщательную мойку. А через удобное смотровое окно вы всегда можете проконтролировать степень готовности, не прерывая процесс приготовления. Эргономичный пластиковый корпус гармонично впишется в интерьер любой современной кухни. Управлять этим технологичным устройством невероятно просто благодаря интуитивно понятному сенсорному интерфейсу. Мощность в 1400 ватт гарантирует быстрое приготовление даже самых объемных порций, экономя ваше время. Широкий диапазон температур от 130 до 200 градусов позволяет с легкостью подбирать оптимальный режим для любого продукта — от нежных десертов до сочного стейка. Встроенный таймер обеспечит точность приготовления, а функция отложенного запуска позволит вам планировать свой день, чтобы к нужному моменту на столе уже ждал горячий и ароматный обед или ужин.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, документация, поварная книга
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматическое отключение, отложенный запуск, защита от перегрева, Shake, 9 предустановленных программ: замороженный картофель фри, свежий картофель, куриное мясо, бифштекс/красное мясо, пицца, сладости, рыба, нагрев/поддержание тепла, гриль
Габариты (ШxВxГ), мм
260 x 345 x 290 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень кулинарного мастерства с аэрофритюрницей Ariete 4633/03 — вашим умным помощником на кухне, который превращает процесс приготовления в настоящее искусство. Благодаря передовой технологии циркуляции горячего воздуха вы сможете наслаждаться любимыми блюдами с хрустящей корочкой и нежнейшей текстурой внутри, используя минимальное количество масла. Это не просто прибор, а ваш личный повар, заботящийся о здоровье и разнообразии вашего меню. Вместительная четырехлитровая корзина с антипригарным покрытием легко вмещает до полутора килограммов картофельных ломтиков, что делает устройство идеальным для семьи или приема гостей. Съемная чаша не только упрощает процесс сервировки, но и обеспечивает легкую и тщательную мойку. А через удобное смотровое окно вы всегда можете проконтролировать степень готовности, не прерывая процесс приготовления. Эргономичный пластиковый корпус гармонично впишется в интерьер любой современной кухни. Управлять этим технологичным устройством невероятно просто благодаря интуитивно понятному сенсорному интерфейсу. Мощность в 1400 ватт гарантирует быстрое приготовление даже самых объемных порций, экономя ваше время. Широкий диапазон температур от 130 до 200 градусов позволяет с легкостью подбирать оптимальный режим для любого продукта — от нежных десертов до сочного стейка. Встроенный таймер обеспечит точность приготовления, а функция отложенного запуска позволит вам планировать свой день, чтобы к нужному моменту на столе уже ждал горячий и ароматный обед или ужин.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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