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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, документация, поварная книга
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739871
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Описание товара Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л
Откройте для себя новый уровень кулинарного мастерства с аэрофритюрницей Ariete 4633/03 — вашим умным помощником на кухне, который превращает процесс приготовления в настоящее искусство. Благодаря передовой технологии циркуляции горячего воздуха вы сможете наслаждаться любимыми блюдами с хрустящей корочкой и нежнейшей текстурой внутри, используя минимальное количество масла. Это не просто прибор, а ваш личный повар, заботящийся о здоровье и разнообразии вашего меню.
Вместительная четырехлитровая корзина с антипригарным покрытием легко вмещает до полутора килограммов картофельных ломтиков, что делает устройство идеальным для семьи или приема гостей. Съемная чаша не только упрощает процесс сервировки, но и обеспечивает легкую и тщательную мойку. А через удобное смотровое окно вы всегда можете проконтролировать степень готовности, не прерывая процесс приготовления. Эргономичный пластиковый корпус гармонично впишется в интерьер любой современной кухни.
Управлять этим технологичным устройством невероятно просто благодаря интуитивно понятному сенсорному интерфейсу. Мощность в 1400 ватт гарантирует быстрое приготовление даже самых объемных порций, экономя ваше время. Широкий диапазон температур от 130 до 200 градусов позволяет с легкостью подбирать оптимальный режим для любого продукта — от нежных десертов до сочного стейка. Встроенный таймер обеспечит точность приготовления, а функция отложенного запуска позволит вам планировать свой день, чтобы к нужному моменту на столе уже ждал горячий и ароматный обед или ужин.
Откройте для себя новый уровень кулинарного мастерства с аэрофритюрницей Ariete 4633/03 — вашим умным помощником на кухне, который превращает процесс приготовления в настоящее искусство. Благодаря передовой технологии циркуляции горячего воздуха вы сможете наслаждаться любимыми блюдами с хрустящей корочкой и нежнейшей текстурой внутри, используя минимальное количество масла. Это не просто прибор, а ваш личный повар, заботящийся о здоровье и разнообразии вашего меню.
Вместительная четырехлитровая корзина с антипригарным покрытием легко вмещает до полутора килограммов картофельных ломтиков, что делает устройство идеальным для семьи или приема гостей. Съемная чаша не только упрощает процесс сервировки, но и обеспечивает легкую и тщательную мойку. А через удобное смотровое окно вы всегда можете проконтролировать степень готовности, не прерывая процесс приготовления. Эргономичный пластиковый корпус гармонично впишется в интерьер любой современной кухни.
Управлять этим технологичным устройством невероятно просто благодаря интуитивно понятному сенсорному интерфейсу. Мощность в 1400 ватт гарантирует быстрое приготовление даже самых объемных порций, экономя ваше время. Широкий диапазон температур от 130 до 200 градусов позволяет с легкостью подбирать оптимальный режим для любого продукта — от нежных десертов до сочного стейка. Встроенный таймер обеспечит точность приготовления, а функция отложенного запуска позволит вам планировать свой день, чтобы к нужному моменту на столе уже ждал горячий и ароматный обед или ужин.
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