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Аэрогриль BRAYER BR2057 черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль BRAYER BR2057 черный

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Аэрогриль BRAYER BR2057 черный - фото 1
Аэрогриль BRAYER BR2057 черный - фото 2
Аэрогриль BRAYER BR2057 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
съемная решетка с антипригарным покрытием; руководство пользователя
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BRAYER BR2057 черный - фото 1
  • Аэрогриль BRAYER BR2057 черный - фото 2
  • Аэрогриль BRAYER BR2057 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737568
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Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
съемная решетка с антипригарным покрытием; руководство пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х38
Вес, кг.
8.4

Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2057 черный

Brayer представляет аэрогриль, который объединяет мощность 2200 Вт и вместительную чашу на 8,5 литра — теперь можно готовить много, вкусно и без лишних хлопот. Благодаря сенсорному управлению все настройки интуитивно понятны, а регулировка температуры и таймер позволяют легко подобрать идеальный режим под любое блюдо. Возможность приготовления на пару добавляет разнообразия вашему меню и позволяет сделать рацион полезнее. Аэрогриль выполнен в стильном чёрном цвете — он станет ярким акцентом на вашей кухне и займёт своё место среди любимой техники.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BRAYER BR2057 черный




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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
съемная решетка с антипригарным покрытием; руководство пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
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Страна производитель
Китай
Описание
Brayer представляет аэрогриль, который объединяет мощность 2200 Вт и вместительную чашу на 8,5 литра — теперь можно готовить много, вкусно и без лишних хлопот. Благодаря сенсорному управлению все настройки интуитивно понятны, а регулировка температуры и таймер позволяют легко подобрать идеальный режим под любое блюдо. Возможность приготовления на пару добавляет разнообразия вашему меню и позволяет сделать рацион полезнее. Аэрогриль выполнен в стильном чёрном цвете — он станет ярким акцентом на вашей кухне и займёт своё место среди любимой техники.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
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Отзывы


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