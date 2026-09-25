Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200
Этот аэрогриль порадует вместительной чашей на 7,6 литра — можно готовить как ужин для всей семьи, так и порционные блюда для гостей. Высокая мощность 1750 Вт обеспечивает быстрое и равномерное приготовление. Сенсорное управление делает использование интуитивным и современным: достаточно легкого прикосновения. Таймер поможет не отвлекаться лишний раз — просто задайте нужное время, и аэрогриль справится сам. Приготовление на пару позволяет разнообразить рацион полезными блюдами, а диапазон температур от 80 до 200 °C открывает простор для экспериментов. Модель выполнена в стильном чёрном цвете и отлично впишется в любую кухню. Нагревательный элемент — ТЭН, а прочная конструкция весом 4,8 кг легко перемещается при необходимости.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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