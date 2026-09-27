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Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный

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Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
красный, черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739778
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
красный, черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
270?350?300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х33
Вес, кг.
6.43

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный

Аэрогриль Kitfort мощностью 1700 Вт — практичный помощник для приготовления разнообразных блюд с точной настройкой температуры. Диапазон нагрева от 80 до 200 °C позволяет выбирать подходящий режим для разных кулинарных задач, а таймер помогает контролировать продолжительность приготовления без лишних хлопот. Модель оснащена одной чашей и одним нагревательным элементом — ТЭНом. Сенсорное управление делает настройку понятной и удобной, функция приготовления на пару расширяет возможности аэрогриля, а поддержание тепла помогает сохранить блюдо тёплым после завершения программы. Вес устройства составляет 5,1 кг. Корпус представлен в эффектных чёрном и красном цветах. Произведено в Китае.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
красный, черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
270?350?300
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort мощностью 1700 Вт — практичный помощник для приготовления разнообразных блюд с точной настройкой температуры. Диапазон нагрева от 80 до 200 °C позволяет выбирать подходящий режим для разных кулинарных задач, а таймер помогает контролировать продолжительность приготовления без лишних хлопот. Модель оснащена одной чашей и одним нагревательным элементом — ТЭНом. Сенсорное управление делает настройку понятной и удобной, функция приготовления на пару расширяет возможности аэрогриля, а поддержание тепла помогает сохранить блюдо тёплым после завершения программы. Вес устройства составляет 5,1 кг. Корпус представлен в эффектных чёрном и красном цветах. Произведено в Китае.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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